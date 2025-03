El Equipo Kern Pharma demuestra coraje en la montaña de la Volta

Una jornada maratoniana de 220 kilómetros con final en La Molina supuso el inicio de la alta montaña en la Volta a Catalunya. Una oportunidad que no desaprovechó el Equipo Kern Pharma para buscar protagonismo en la ronda catalana, en la fuga con Mats Wenzel y en el final con Iván Ramiro Sosa.

Mats Wenzel brilló en la fuga de la Volta a Catalunya - (c) SprintCycling



Durante casi una hora de inicio se luchó la escapada del día, con Mats Wenzel como el ciclista más activo del pelotón. El valor del luxemburgués terminó forzando por fin la fuga junto a otros tres ciclistas, rodando por delante durante más de 180 kilómetros, durante los que pasó en cabeza los dos primeros puertos de montaña. Mats también mostró su buen momento de forma en el ascenso a la Creueta, donde luego se marchó Armirail (DAT) por delante y, aunque superó el premio de la montaña en segunda posición, fue luego atrapado por el gran grupo.

“Luché desde el inicio y me metí en cada movimiento que se produjo durante una hora para formar la fuga. Pese al desgaste, me sentí con buenas piernas en la escapada, también en el largo ascenso a la Creueta. Ha sido una gran experiencia en unas carreteras bonitas y exigentes y en una etapa de fondo. Estoy muy contento por haberlo hecho en un escenario de tanto nivel como la Volta”, relataba Mats Wenzel después de la etapa.

En el grupo de favoritos resistió con solvencia Iván Ramiro Sosa cuando se terminó de desmembrar el pelotón en los kilómetros finales de subida a La Molina. El colombiano, con confianza durante toda esta jornada de gran fondo, supo gestionar sus momentos y cruzó la meta en el Top-15 de la etapa, con victoria de Ayuso (UAD).

Este jueves, otra gran etapa de montaña espera al Equipo Kern Pharma con un recorrido sin un metro llano con final en el ascenso al monasterio de Montserrat.

Volta Ciclista a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 24-30/03)

Web | Libro de ruta Recorrido 1ª etapa | Sant Feliu de Guíxols | 178,3km | 24/03 | 12:45h – 17:00h 2ª etapa | Banyoles – Figueres | 177,3km | 25/03 | 12:55h – 17:00h 3ª etapa | Viladecans The Style Outlets – La Molina | 218,6km | 26/03 | 11:20h – 17:00h 1. Juan Ayuso (UAE Team Emirates- XRG) 5h49’29” 2. Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) m.t. 3. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 2” … 14. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a 4” 59. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 7’54” 69. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 9’02” 74. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 12’14” 77. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) a 13’24” 98. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 16’31” 107. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 19’32” Clasificación general 1. Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) 14h30’49” 2. Primoz Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 6” 3. Mikel Landa (Soudal Quick-Step) a 11” … 31. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a 3’09” 51. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 10’07” 63. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 14’39” 66. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) 15’56” 73. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 17’48” 87. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 21’50” 123. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 32’29” 4ª etapa | Sant Vicenç de Castellet – Montserrat Millenari | 188,7km | 27/03 | 12:10h – 17:00h 5ª etapa | Pauls – Amposta | 172km | 28/03 | 12:10h – 16:00h 6ª etapa | Berga – Queralt | 159km | 29/03 | 12:35h – 17:00h 7ª etapa | Barcelona | 88km | 30/03 | 10:55h – 13:00h

Alineación: Urko Berrade, Jorge Gutiérrez, Pau Miquel, José Félix Parra, Iván Ramiro Sosa, Diego Uriarte, Mats Wenzel

Cobertura TV en directo en Teledeporte, Eurosport y Esport3 cada día desde las 15:15h, salvo en la 5ª etapa (desde las 14:15h) y en la 6ª etapa (desde las 11:15h). Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en canales oficiales.