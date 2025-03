Repara tu Deuda Abogados cancela 1.739.518 € en Cádiz (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 21 nuevos casos de exoneración de deuda han sido gestionados en Cádiz (Andalucía) por el despacho en las últimas fechas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 1.739.518 euros de deuda en Cádiz (Andalucía). Un total de 21 nuevos casos de exoneración de deuda han sido gestionados por el despacho en las últimas fechas en la provincia de Cádiz.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) En San Fernando, un matrimonio ha conseguido cancelar una deuda de 204.756 euros. Solicitaron los préstamos para cumplir con el pago mensual del crédito hipotecario junto con sus gastos esenciales, así como para pagar la cuota de entrada en la cooperativa en la que él trabaja. Además, iniciaron un proyecto empresarial en el ámbito de la telefonía y otro en la restauración. Desgraciadamente, ninguno de estos negocios funcionó.

2) En El Puerto de Santa María, donde ha habido tres casos, un hombre se ha liberado del pago de una cantidad de 56.894 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud de varios préstamos para tratamientos médicos. Inicialmente el deudor podía hacer frente al pago de dichos créditos, pero debido a varias situaciones en las que sus progenitores necesitaron ayuda económica, cayó en una situación de sobreendeudamiento.

3) En Jerez, localidad en la que también se han producido tres casos, un hombre ha sido exonerado de una deuda que ascendía a 101.831 euros. Solicitó financiación para la compraventa de una vivienda. El deudor ya contaba con inmueble anterior hipotecado, pero se encontraba en venta para poder liquidar la carga hipotecaria con el fin de comprarse esta nueva vivienda. Lamentablemente, llegó la crisis inmobiliaria del 2008 y no llegó a venderla. Al tener un préstamo hipotecario con tipo de interés variable, su cuota subió al doble.

Aparte de en Cádiz capital, otras poblaciones en las que también han tenido lugar cancelaciones de los importes pendientes gracias a la aplicación de este mecanismo han sido Puerto Real, Algeciras, La Línea, Tarifa, Rota y San Roque.

La Ley de Segunda Oportunidad ayuda a particulares y autónomos a quedar sin deudas. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe en todo momento de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

El despacho también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por esta razón, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.