Opel está haciendo que la movilidad eléctrica sea aún más atractiva y adecuada para el uso diario con el Corsa Electric

El Opel Corsa Eléctrico, con una batería de 51 kWh y una potencia de 115 kW (156 CV), permite ahora una autonomía libre de emisiones de hasta 429 kilómetros, alrededor del 6 por ciento o hasta 24 kilómetros más que antes.



Lo mejor de todo es que los clientes pueden disfrutar de la gama ampliada sin tener que hacer frente a ningún coste adicional. Por ejemplo, la edición especial Opel Corsa Edition está disponible desde 27.400 € (PVP IVA incluido en España). Una situación en la que todos los compradores de Corsa Electric salen ganando:más autonomía, mayor facilidad de uso diario, y todo ello por el mismo precio que antes. Y combinado con el 'Electric All In', Opel está haciendo que la movilidad eléctrica sea aún más fácil y asequible.



Autonomía de 429 kilómetros (WLTP1): el Corsa Eléctrico ofrece aún más ventajas para el día a día Pequeño, práctico y duradero: con espacio para hasta cinco personas en dimensiones compactas, el Corsa Electric es un verdadero héroe de todos los días y protege el medio ambiente y los recursos con su tren motriz libre de emisiones locales. No en vano, el jurado de la revista especializada Electricar lo ha nombrado "Mejor vehículo urbano de su clase" en su lista de premios de 2025.



Con la autonomía eléctrica, que ahora se ha incrementado hasta los 429 kilómetros, el ágil coche eléctrico es aún más atractivo tanto en la vida cotidiana como para los viajes más largos. El aumento de la autonomía fue posible gracias al desarrollo continuo de la batería de níquel-manganeso-cobalto (NMC). Además, el sistema de propulsión es ahora aún más eficiente. Por ejemplo, el Corsa Electric ahora consume solo 14,2 kWh de electricidad por cada 100 kilómetros. Y cuando el superventas de coches pequeños eléctricos necesita cargarse, se recarga hasta el 80%en menos de 30 minutos en una estación de carga rápida de CC de 100 kW.



Sencillo, asequible y fácil de usar: impulse la movilidad eléctrica con 'Electric All-In'

Otra razón que debería hacer que el Corsa Electric sea aún más atractivo es que la marca con el Blitz está haciendo que la movilidad eléctrica sea aún más fácil y asequible para los clientes. Los clientes que optan por un coche eléctrico de batería como el Corsa Electric reciben ahora numerosos servicios al mismo tiempo. 'Electric All In' es el nombre de la fórmula que hace que la transición a la movilidad eléctrica sea fácil y agradable. Se incluyen servicios como el eProWallbox Move para una carga rápida en casa, el paquete Opel Connect PLUS y ocho años de carga móvil y asistencia en carretera, así como una garantía de la batería.

