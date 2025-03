´¿Existe lo normal?´; un libro que rompe moldes y nos invita a reflexionar desde la primera página.

Sara Álvarez Villa irrumpe con fuerza en el panorama literario con una obra que combina reflexión, inclusión y diversión en un formato tan innovador como necesario.

CÍRCULO ROJO.- En un mundo que aún se empeña en etiquetar, ¿Existe lo normal? llega para cuestionarlo todo. La autora fuenlabreña Sara Álvarez Villa propone una experiencia única: un libro que no se limita a ser leído, sino que se vive, se piensa, se siente. Un libro que habla de diversidad sin solemnidades, desde la cercanía y la creatividad.

Este es su segundo proyecto editorial - el primero fue un cuento infantil - y nació, precisamente, de la buena acogida de aquella primera incursión. “Por petición de más personas, escribí este”, confiesa la autora. El resultado es una obra interactiva que ha tardado seis meses en gestarse, y que aúna texto, actividades y cómics para llegar a todos los públicos. Porque, como ella misma asegura, “va dirigido a la sociedad en general”.

¿Existe lo normal? no solo cuenta su historia personal, sino que incluye dinámicas participativas para invitar al lector a reflexionar sobre sus propios prejuicios y creencias. A través de actividades de introspección y viñetas con humor, la autora nos conduce por un viaje de comprensión y empatía, desafiando la idea de lo “normal” y mostrando que todos, con nuestras diferencias, formamos parte del mismo mosaico humano.

La inspiración le llegó del día a día: conversaciones con personas que apenas conocían el verdadero significado de la diversidad. “Me hizo reflexionar sobre por qué no escribir este libro para ayudar a entender y comprender que todos somos diferentes, no solo las personas con diversidad funcional”, afirma.

SINOPSIS

¿Existe lo normal?

Este libro es un testimonio profundo y sincero sobre la diversidad funcional desde una perspectiva tanto personal como profesional. A través de mi experiencia trabajando con personas con diversidad funcional y, más tarde, como madre de dos niños con necesidades especiales, comparto aprendizajes, desafíos y momentos de transformación.

Más que un relato, es una guía interactiva que invita al lector a reflexionar y compartir sus propias vivencias mediante actividades diseñadas para expresar emociones, contrastar puntos de vista y encontrar apoyo. Además, amplío la conversación con entrevistas a personas que han experimentado la diversidad desde distintos ángulos, aportando una mirada enriquecedora y plural.

¿Existe lo normal? es un puente hacia la comprensión, la inclusión y el respeto, ofreciendo herramientas a quienes desean entender mejor este mundo y formar parte de un cambio real en la sociedad.