Megan Maxwell y Sandra Miró unen literatura y legado con un encuentro sobre amor y música en Canarias

Las autoras, referentes de la literatura romántica y juvenil en España, presentarán sus nuevas obras en sendos eventos gratuitos organizados por Agapea en La Orotava y Las Palmas de Gran Canaria (este en colaboración con ICSE). Megan Maxwell, con más de 5 millones de libros vendidos, confiesa: "Canarias es el alma de muchas de mis historias" El próximo 28 de marzo a las 18:00 horas, Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en el epicentro de la literatura romántica española con un encuentro único entre Megan Maxwell y Sandra Miró, autoras cuyas obras han conquistado a generaciones distintas. Organizado por Agapea y el centro de formación ICSE, el evento no solo permitirá al público profundizar en las novelas Una herencia salvaje (la décima entrega de la saga Las guerreras Maxwell) y Solo déjate llevar, donde Sandra Miró explora la música como metáfora de libertad, sino que desvelarán secretos que ni sus fans más fieles conocen. Las autoras harán doblete en su visita a las islas, ya que el sábado 29 estarán en la librería que Agapea tiene en el MCC El Trompo en La Orotava.

Megan Maxwell, seudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo, no solo es la autora romántica más vendida en España, sino también una enamorada de Canarias donde le gusta pasar sus vacaciones como bien retrata en su perfil de Instagram o como refleja en novelas como Tan poco pido tanto en la que un capítulo se desarrolla en el municipio tinerfeño de Adeje.

Por su parte, Sandra Miró, de 29 años, ha optado por un camino diferente, pero igualmente exitoso, ha revolucionado la literatura juvenil con temas como el feminismo y la diversidad sexual. Su libro Tú eres mi persona (2024), que aborda relaciones no heteronormativas, agotó tres ediciones en meses.

El evento del viernes en Las Palmas de Gran Canaria, que incluirá un coloquio interactivo y firma de ejemplares, se celebrará en el centro ICSE (Calle José Franchy Roca, 28), a un minuto de la librería Agapea. La inscripción, gratuita y obligatoria por aforo limitado, está disponible en Agapeacultura.com

Por otra parte, los lectores de Tenerife tendrán su oportunidad de ver a las dos autoras el sábado 29 a las 18:00 en la librería Agapea del MCC El Trompo en La Orotava (c/ Molinos de Gofio, 2). Un evento en el que Maxwell y Miró compartirán aspectos de sus nuevos libros. Esta actividad será gratuita y de entrada libre hasta completar el aforo.

Megan Maxwell es la autora de novela romántica más vendida en España e Hispanoamérica, con más de 60 libros publicados y una fiel legión de seguidoras denominadas Guerreras Maxwell. Algunos de sus libros han sido llevados al cine y la tv como Pídeme lo que quieras o ¿A qué estás esperando?