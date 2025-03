Grupo Jumadi revoluciona la higiene profesional con un enfoque sostenible

La compañía, que cuenta con más de 43 años de experiencia en el sector de la higiene profesional y presencia en España y Portugal, acaba de cerrar con gran éxito su participación en el Salón de la Innovación en Hostelería H&T que se ha celebrado en Málaga. “En Grupo Jumadi llevamos toda nuestra trayectoria innovando y en este salón, hemos presentado nuestra apuesta diferencial a los clientes; basada en el ahorro, la sostenibilidad y la seguridad”, señala Inma Martín, CEO de Grupo Jumadi.

''Queremos ser la mejor opción para que las compañías encuentren el equilibrio entre un servicio de calidad y un consumo óptimo de los recursos, ofreciendo rentabilidad, garantía y seguridad''. La directora de Grupo Jumadi afirma que ''ha sido todo un éxito'' la participación en el Salón H&T de este año, una edición de récord como así apuntan las estadísticas de visitantes, con más de 18 mil profesionales asistentes durante las tres jornadas. ''En Jumadi, como referentes en el mercado de la higiene profesional, el equipamiento y la venta de maquinaria para hostelería, no podíamos faltar a esta cita''.

Su innovador Plan de Higiene Digital 360 es un servicio de asesoramiento de los procesos de higiene y limpieza de las empresas que trae consigo una transformación de la percepción de la higiene profesional hacia un modelo de procesos eficientes, seguros y sostenibles. «Con este servicio, realizamos una completa auditoría de las instalaciones de nuestros clientes, comprobando sus protocolos de limpieza e higiene, para plantearles una propuesta mejorada, en la que incluimos sistemas y productos sostenibles y concentrados, realizamos formaciones a sus operarios de limpieza y aportamos un servicio añadido con nuestros compañeros del servicio técnico que velan por el correcto uso y mantenimiento de los equipos y de la maquinaria», explica Inma Martín.

Grupo Jumadi ha hecho su puesta de largo para presentar en el Salón de H&T los servicios diferenciadores e innovadores que ofrece a sus clientes. Todos ellos, basados en el ahorro, la sostenibilidad y la seguridad como línea vertebral para mejorar la rentabilidad y competitividad de las empresas del canal HORECA. ''Este año, hemos aprovechado nuestra participación en H&T para presentar los servicios que nos diferencian y además, hemos realizado el lanzamiento de nuestra propia marca de maquinaria de limpieza, Dimac''.

Además de su especialización en maquinaria de limpieza, Grupo Jumadi ha incrementado este año el número de instalaciones a medida realizadas de maquinaria de hostelería, sobre todo, para cocinas y lavanderías profesionales. ''Contar con un servicio técnico propio nos permite responder a las necesidades específicas de nuestros clientes y adaptar cada maquinaria al espacio y a las necesidades de uso, garantizando un mejor resultado''.

En su stand en H&T han mostrado, además de productos de su catálogo ecológico, su gama de sistemas y equipos de dosificación de productos químicos concentrados para las áreas de cocina, lavandería y superficies. Estos sistemas son equipos automatizados que están previamente programados por el equipo técnico de Grupo Jumadi para que de forma sencilla y digitalizada, sepan qué cantidad de producto es necesaria para cada proceso de limpieza. De esta forma, se evita el contacto directo con los productos químicos por parte de los operarios de limpieza y se minimiza el desperdicio de producto.

Además, dentro de su compromiso con la sostenibilidad, los productos que presentan son todos de gamas concentradas o ultraconcentradas, lo que significa que, con dosis mínimas, estos productos no solo mejoran la calidad de la limpieza, sino que también reducen de forma drástica el consumo de agua y de energía. Esto se traduce en beneficios tangibles tanto para sus clientes como para el medio ambiente.

«Al tratarse de productos concentrados, un solo envase de 10 litros equivale a cientos de garrafas de plástico tradicionales, por lo que reducimos considerablemente el uso de plásticos y la generación de residuos y nos anticipamos a la nueva normativa sobre la Ley de Envases» explica Inma.

El Plan de Higiene Digital 360 de Grupo Jumadi es una solución revolucionaria que no solo garantiza la seguridad y la salud de los turistas y empleados en hoteles, restaurantes y servicios de catering, sino que también, impulsa la excelencia operativa y el compromiso con el medio ambiente. ''Queremos ser el partner de confianza de nuestros clientes para ayudarles a prepararse para afrontar los retos medioambientales y sanitarios venideros, controlar el consumo y la producción de residuos, y garantizar un crecimiento sostenible''.

Su paso por el Salón H&T deja un gran resultado y siguen ''reafirmando el compromiso en calidad e innovación'' que tienen con sus clientes y su apuesta con ofrecer servicios a medida y personalizados. ''Los directores de los centros, las gobernantas y los responsables de compras afirman que se encuentran más seguros a partir de la implantación de nuestro Plan de Higiene Digital 360 y ven un gran valor añadido en el soporte de formación y el servicio técnico que ofrecemos'', valora Inma Martín.

''Este año, nuestro objetivo va a seguir siendo el de construir, junto con nuestros clientes, un futuro limpio y sostenible como narra nuestro eslogan y con nuestra experiencia en el mercado y el gran equipo humano con el que contamos en Grupo Jumadi, sabemos que es la fórmula perfecta para seguir liderando el mercado''.