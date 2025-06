Un club del patio que llegó a la final; el equipo de Acro Dance del colegio Green Stone conquista 'Tú Sí Que Molas'

Lo que comenzó como una sencilla iniciativa de enriquecimiento cultural durante los recreos se ha transformado en una historia de talento, creatividad y superación. En el colegio Green Stone de Torrelodones, un grupo de profesores decidió ofrecer a los alumnos la posibilidad de elegir algo más que el juego libre en los patios: crearon clubes temáticos donde los niños pudieran explorar sus intereses y desarrollar nuevas pasiones.

Así nacieron los clubes de ajedrez, jardinería, deportes, arte, social media, robótica, lectura, reto matemático, coro, periódico escolar… y también el club de acrodanza.

De ese espacio lúdico y voluntario, brotó una chispa que hoy brilla con luz propia. El equipo de Acro Dance ha sido seleccionado como finalista del concurso “Tú Sí Que Molas”, organizado por Onda Cero Sierra para promover el talento juvenil de la sierra de Madrid. La gran final se celebrará el próximo 28 de junio, con la participación de los grupos más destacados de la región.

La coreografía que los llevó a la final, titulada “The Guardians of the Green Stone”, fue estrenada en el Summer Show del colegio. Con un mensaje de unión y esperanza, la actuación cautivó por su fuerza visual y su cuidada puesta en escena:

“Entre melodías ancestrales y luces danzantes, los Elfos de la Unidad reunieron los fragmentos dispersos, guiados por el deseo de construir algo más grande que ellos mismos: un todo brillante y armonioso.”

Lejos de ser solo una actividad recreativa, este club ha crecido hasta convertirse en un equipo sólido y apasionado, formado por alumnos de distintas edades. Su trabajo demuestra cómo el arte puede unir, emocionar y transmitir valores esenciales como la colaboración, la diversidad y la superación colectiva.

Desde el centro educativo, se celebra con orgullo el compromiso y la creatividad de los alumnos, que no solo brillan dentro del aula, sino que también inspiran fuera de ella. Para el colegio Green Stone, esta final representa mucho más que una competición: es el reflejo de una comunidad educativa viva, que apuesta por la cultura, el arte y la educación integral.

Ahora, el equipo se prepara con ilusión para representar al colegio en la gran final. Pase lo que pase, ya han ganado algo inmenso: el poder de transformar un recreo en una experiencia que deja huella.