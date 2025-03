Formación internacional y excelencia; las prácticas de Vatel España, un trampolín hacia el éxito

En Vatel España, además de aprender todos los conceptos necesarios para un eficaz desempeño laboral en el sector turístico, se realizan largos periodos de prácticas que varían según el curso y el destino. Algunos de los mejores establecimientos hoteleros nacionales e internacionales albergan ya a los estudiantes de diplomatura.

Los alumnos de la Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España se disponen ya a pasar cinco meses de prácticas en algunos de los hoteles de más alto nivel. En este sentido, la escuela tiene en cuenta el nivel de conocimientos aprendidos hasta la fecha por los alumnos de Bachelor Degree in Hotel and Tourism Management, por lo que en su primer año de estudios inician sus prácticas de verano en hoteles situados en España, mientras que los alumnos de segundo y tercero dan comienzo a sus prácticas estivales en varios de los mejores hoteles internacionales de cuatro y cinco estrellas.

Los alumnos de primero realizarán cinco meses de actividad laboral tutelada realizando labores en el área de alojamiento, concretamente en el departamento de recepción, entre otros procesos importantes y necesarios para llegar a entender el funcionamiento de un hotel desde la base. Entre los hoteles donde realizan sus prácticas se encuentran el Mandarin Oriental Barcelona, el JW Marriott Madrid, el Four Seasons Hotel Madrid, el Rosewood Villa Magna, el The Westin Palace Madrid y el The Madrid Edition, todos ellos reconocidos por su excelencia en hospitalidad y servicio. También destacan opciones en destinos turísticos de lujo como el Nobu Hotel Ibiza Bay, el Six Senses Ibiza y el 7 Pines Resort Ibiza, que ofrecen una experiencia exclusiva en hotelería de alto nivel. Estos establecimientos brindan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un ambiente exigente y profesional, preparándolos para una exitosa carrera en la industria hotelera.

Para segundo y tercer año, las prácticas estivales se realizan en departamentos de Cocina y Sala, Compras, Marketing, Recursos Humanos y Revenue Management, entre otros, en establecimientos seleccionados por Vatel, tras el asesoramiento de la escuela, con el fin de asentar y poner "sobre el terreno" todos los conceptos teóricos aprendidos durante el curso académico. Mediante las prácticas en el extranjero se logra no solo perfeccionar un idioma, sino también internacionalizar conceptos, conocimientos y formas de trabajar. Además, se adquieren aptitudes y habilidades que permiten a los alumnos desenvolverse con naturalidad en el mercado laboral. Los alumnos de segundo y tercer año de Vatel España tienen la oportunidad de realizar sus prácticas en algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo, lo que les permite desarrollar sus habilidades en entornos internacionales de alta exigencia. Entre los destinos más destacados se encuentran Francia, con el Royal Monceau Palace en París y el Carlton Cannes; Italia, con oportunidades en Minor Hotels; Portugal, con el Pestana Group; Albania, con el Meliá Albania; Israel, con The David Kempinski en Tel Aviv; Japón, con el Ritz Osaka y Marruecos, con el Four Seasons Marrakech.

Además, los estudiantes pueden realizar prácticas en Malta, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, Escocia, Maldivas, Filipinas, Turquía, Inglaterra y Jamaica, reforzando así su formación en entornos internacionales de lujo. En el ámbito de las cadenas hoteleras, colaboran con marcas de renombre como Hyatt, Minor Hotels, Iberostar Group y Rosewood Hotels, lo que les permite enfrentarse a los estándares más exigentes de la industria. Estas experiencias fomentan el perfeccionamiento de idiomas, la internacionalización de conceptos y la adquisición de competencias clave para desenvolverse con éxito en el mercado laboral global.

"En Vatel España, entendemos que la formación práctica es fundamental para el desarrollo profesional de nuestros alumnos. Por ello, seleccionamos cuidadosamente hoteles y empresas de prestigio en España y en el extranjero, donde los estudiantes pueden aplicar los conocimientos adquiridos en clase en un entorno real y dinámico. Desde su primer año, comienzan a familiarizarse con el día a día de la hotelería de lujo, y en segundo y tercer año tienen la oportunidad de especializarse en diferentes departamentos y vivir experiencias internacionales en destinos como Francia, Italia, Emiratos Árabes, Japón o Maldivas. Nuestro objetivo es que cada alumno finalice sus estudios con una sólida base profesional, habiendo desarrollado competencias clave como la adaptación, el liderazgo y la excelencia en el servicio, aspectos imprescindibles en la industria hotelera actual", indica Susana Moreno, Talent Manager de Vatel España.

"Estoy emocionado por comenzar mis prácticas en un hotel de lujo. Sé que será un reto, pero estoy listo para aprender y aplicar todo lo que hemos visto en clase. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona la operativa real de un hotel y de enfrentarme a situaciones que me ayuden a crecer profesionalmente", comenta Javier, alumno de primer curso de Vatel España.

"Siempre he querido trabajar en la hotelería internacional, y esta oportunidad de prácticas en el extranjero es el primer paso para lograrlo. Sé que será una experiencia exigente, pero también una de las más enriquecedoras de mi formación. Estoy deseando perfeccionar mis habilidades y aprender de los mejores profesionales del sector", cuenta Lucía, alumna de segundo curso de Vatel España.

"Las prácticas son la mejor manera de preparar el salto al mundo laboral. Tengo muchas ganas de empezar en un entorno profesional donde pueda poner a prueba todo lo aprendido en la escuela y seguir desarrollándome en un ambiente real. Es un desafío, pero también una gran oportunidad para aprender y hacer contactos en la industria", relata Fernando, alumno de tercer curso de Vatel España.

Vatel España se ha consolidado como una de las escuelas de referencia en la formación en gestión hotelera y turismo, ofreciendo a sus alumnos una educación de excelencia basada en un equilibrio perfecto entre teoría y práctica. Con un enfoque internacional y alianzas con algunos de los mejores hoteles del mundo, Vatel garantiza una experiencia formativa única que prepara a los estudiantes para una exitosa carrera en la industria hotelera. Vatel España es una puerta de entrada a una carrera global para quienes sueñan con formar parte del apasionante mundo de la hotelería y aprender de profesionales de alto nivel.

Perfiles profesionales para optimizar la industria hotelera La escuela hotelera Vatel España ofrece 3 programas que se ajustan a la realidad del mercado laboral de este país. Estos son: Bachelor en Dirección Hotelera Internacional, MBA en Dirección Hotelera Internacional y MBA en Hotel Business, Intelligence & Data Analitics. Con el primero se forman profesionales para desempeñar cargos de dirección operativa en cualquier departamento de un hotel. El curso tiene una duración de 3 años e incluye 16 meses de prácticas.

Por su parte, el MBA en Dirección Hotelera Internacional tiene una extensión de un año y se divide por igual en clases teóricas y prácticas. En estas últimas los alumnos cumplen con más de 1.000 horas de trabajo en cargos directivos en áreas como Alojamiento, Administración, Finanzas y Operaciones, entre otras. Está dirigida a titulados superiores o profesionales con al menos 5 años de experiencia laboral en el sector.

A su vez, el MBA in Hotel Business Intelligence & Data Analytics demuestra la actualización constante de esta organización. En este curso de 9 meses los alumnos asimilan conocimientos sobre estadísticas, análisis y de datos, modelado de negocios, estrategia empresarial y liderazgo. Son habilidades que están marcando las nuevas tendencias de la industria y que permiten asumir roles de alta responsabilidad.

En definitiva, en la escuela hotelera Vatel España es posible acceder a una formación de alta calidad para aprovechar oportunidades laborales en un sector en expansión.