La lluvia marca el inicio del Equipo Kern Pharma en la Volta

No fue el inicio deseado para el Equipo Kern Pharma en la Volta a Catalunya. La primera jornada WorldTour del conjunto navarro esta temporada estuvo marcada por una meteorología adversa en las reviradas carreteras de la Costa Brava, que alejó al equipo de sus objetivos iniciales.

La meteorología fue protagonista en el comienzo de la carrera catalana - (c) SprintCycling



En el inicio de la carrera, el Equipo Kern Pharma reservó sus opciones para la fase decisiva y mantuvo a sus siete ciclistas en el pelotón, con una fuga que tomó cierta ventaja por delante y no tardó en ser neutralizada. Fue entonces cuando arreció la lluvia en el tercio final de carrera y el grupo se minimizó progresivamente hasta una cuarentena de componentes.

Sin encontrar las mejores sensaciones, Urko Berrade y Pau Miquel se quedaron atrás en un último corte que se produjo en el ya reducido pelotón dentro de los diez kilómetros finales, en una zona de repechos. Urko llegó a meta a 52 segundos del vencedor Brennan (TVL), algo por delante del ciclista catalán.

“Se ha complicado mucho el día con la lluvia y la baja temperatura. En este tipo de carretera se multiplica la dureza, se generó mucho látigo y selección en el pelotón en los kilómetros finales y en uno de los últimos repechos Pau y yo ya no hemos podido cerrar el hueco”, comentaba Urko Berrade al concluir la etapa.

Este martes, 2ª etapa de la Volta a Catalunya para el Equipo Kern Pharma con el recorrido entre Banyoles y Figueres. La subida al Coll de Sant Pere de Rodes (7,7km al 6,4%) será la principal dificultad de los 177 kilómetros de recorrido, que no obstante serán prácticamente llanos en su segunda mitad.

Volta Ciclista a Catalunya (España, UCI 2.UWT, 24-30/03)

Web | Libro de ruta Recorrido 1ª etapa | Sant Feliu de Guíxols | 178,3km | 24/03 | 12:45h – 17:00h 1. Matthew Brennan (Team Visma – Lease a Bike) 4h25’17” 2. Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) m.t. 3. Tibor Del Grosso (Alpecin – Deceuninck) m.t. … 42. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) a 52” 47. Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) a 1’04” 64. Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) a 2’25” 80. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a 2’52” 100. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 6’32” 128. Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) a 8’36” 133. Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) a 8’46” 2ª etapa | Banyoles – Figueres | 177,3km | 25/03 | 12:55h – 17:00h 3ª etapa | Viladecans The Style Outlets – La Molina | 218,6km | 26/03 | 11:20h – 17:00h 4ª etapa | Sant Vicenç de Castellet – Montserrat Millenari | 188,7km | 27/03 | 12:10h – 17:00h 5ª etapa | Pauls – Amposta | 172km | 28/03 | 12:10h – 16:00h 6ª etapa | Berga – Queralt | 159km | 29/03 | 12:35h – 17:00h 7ª etapa | Barcelona | 88km | 30/03 | 10:55h – 13:00h

Alineación: Urko Berrade, Jorge Gutiérrez, Pau Miquel, José Félix Parra, Iván Ramiro Sosa, Diego Uriarte, Mats Wenzel

Cobertura TV en directo en Teledeporte, Eurosport y Esport3 cada día desde las 15:15h, salvo en la 5ª etapa (desde las 14:15h) y en la 6ª etapa (desde las 11:15h). Seguimiento en directo en las redes sociales de la carrera y en nuestros canales oficiales.