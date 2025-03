1 de cada 3 universitarios en España no está seguro de su decisión académica

La opinión real de los estudiantes sobre la orientación académica existente en España fue la hipótesis a testar por LAB4Future y Wuolah, quienes lanzaron la mayor encuesta independiente a universitarios llevada a cabo en 2024.

Más de un 86% los universitarios en España creen que no existe orientación suficiente en nuestro país para ayudarles en un momento que consideran crítico para su futuro.

LAB4Future, una consultora híper-especializada en orientación académica, junto con Wuolah, la plataforma de intercambio de apuntes líder del mercado en habla hispana, consiguieron recopilar la opinión real de más de 35.000 estudiantes para ilustrar las motivaciones de estudio y el nivel de satisfacción de los universitarios.

Las conclusiones fueron en muchos casos las esperadas si alguien se para a escuchar las conversaciones típicas que se dan en un aula, pero no deja de ser sorprendente saber que casi un 30% los estudiantes siguen sin estar seguros de su decisión incluso a pesar de estar ya dentro de la Universidad.

Otros resultados reseñables fueron que los estudiantes de universidad privada están un 9% más satisfechos que los de la pública y es en el nivel tecnológico del centro donde mayor es la diferencia (25% más satisfechos en las privadas).

Pero, sin duda, donde más luz ha arrojado esta macroencuesta es en entender cómo los universitarios deciden su plan de formación: confiesan que la vocación y la empleabilidad son los factores más determinantes para elegir la carrera, mientras que la cercanía y la nota de corte es lo que decanta la decisión de en qué universidad matricularse.

A las anteriores conclusiones generales, la encuesta ofrece los resultados segmentados por centro y titulación, por lo que se puede observar qué universidades y qué carreras salen más beneficiadas de la encuesta y qué otras deberían mejorar.

Por ejemplo, las 5 universidades mejor valoradas por sus estudiantes son:

Universitat Politècnica deValència (Pública)

Universidad Católica San Antonio de Murcia (Privada)

Universidad Loyola (Privada)

Universidad CEU Cardenal Herrera (Privada)

Universitat Pompeu Fabra (Pública)

Por otro lado, las universidades que registran menor nivel de satisfacción son:

Universidad de La Laguna (Pública)

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Pública)

Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (Pública)

Universidad de Oviedo (Pública)

Universitat de les Illes Balears (Pública).

En cuanto a las carreras, las 5 titulaciones con mayor índice de satisfacción son:

Grado en Enfermería

Doble Grado en Criminología y Psicología

Grado en Odontología

Grado en Educación Infantil

Grado en Fisioterapia

En la otra cara de la moneda, los estudiantes más descontentos son los de:

Grado en Lenguas Modernas

Grado en Filología Hispánica

Doble Grado en Administración de Empresas y Finanzas y Contabilidad

Grado en Nanotecnología

Grado en Ciencias Políticas

En definitiva, la macroencuesta de LAB4Future y Wuolah pretendía sondear la orientación académica, pero también la satisfacción y las motivaciones de estudio en detalle. Parece que han conseguido dibujar la realidad de los universitarios en España y dar voz a los estudiantes.

Pero, para dar respuesta a la pregunta con la que iniciaba este artículo: no, los jóvenes de nuestro país no están siendo orientados correctamente; y es uno de los mayores errores que se pueden cometer como sociedad.

Para tratar de resolverlo, la encuesta también preguntaba a los estudiantes qué ideas concretas les ayudarían a elegir mejor y es sorprendente ver el detalle y las propuestas que arrojaron; a través de un paper final y muchas publicaciones en los canales oficiales de LAB4Future irán trasladándolas todas.

Con esta iniciativa, LAB4Future busca generar un cambio real y abrir un diálogo con las instituciones y administraciones públicas para impulsar cambios en las políticas educativas y en los recursos destinados a la orientación.

Se puede consultar el paper con todas las conclusiones de la encuesta en este enlace.