David de Gea: “Desde que supe que la Fiorentina quería que jugase aquí, fue amor a primera vista”

DAZN estrena una entrevista exclusiva con David De Gea en la que el guardameta español comparte sus sensaciones tras su llegada a la Fiorentina. En su primera temporada vistiendo la camiseta viola, De Gea se muestra ilusionado y muy comprometido con el equipo. Los aficionados pueden disfrutar de este contenido totalmente gratis solo con registrarse en DAZN.com.



El exjugador del Manchester United, ganador de títulos como la Premier League, FA Cup, Community Shield, Europa League y la Supercopa de Europa, relata cómo vivió su fichaje por el club italiano: "Tenía ganas de jugar en la Serie A y, desde que supe que la Fiorentina quería que jugase aquí, con ellos fue amor a primera vista. Fue todo muy rápido y bueno, estoy muy feliz aquí".

De Gea también destaca el consejo que recibió antes de tomar la decisión de fichar por el equipo italiano: "Llamé a Marcos Alonso, buen amigo que había jugado aquí, y me habló muy bien del club, de la afición, de la ciudad… Yo ya lo tenía claro, pero con su palabra me lo aclaró todavía más".

El portero también habla de su papel dentro del equipo y su deseo de ayudar con su experiencia: "Hay buena tradición de españoles en la Fiore. Vine aquí para intentar ayudar al equipo con mi experiencia y con todo lo que ya he vivido. Ser un ejemplo para los chicos jóvenes y, con mis paradas, intentar ayudar en lo máximo posible a todo el equipo".

El internacional español, dos veces Guante de Oro en la Premier League, analiza las diferencias entre el fútbol inglés y el italiano: "Aquí en Italia hay menos ritmo, va más lento, es menos físico y más táctico que en la Premier. Tienes más tiempo para leer la jugada y lo que puede pasar".

Además, el madrileño se sincera sobre su periodo fuera de los terrenos de juego y su regreso a la élite: "Mentalmente soy bastante fuerte. He estado un año parado. Me costó un poco los primeros 45 minutos del primer partido, pero después me sentí igual que siempre, con confianza". De Gea, que ha vuelto a sentirse portero tras ese complicado año, tiene claro su objetivo: "Seguir jugando, seguir entrenando bien y seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda”.

