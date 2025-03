​Nissan es el único fabricante con tecnología de Híbrido en Serie

Dentro del paraguas "híbrido eléctrico" podemos encontrar esencialmente tres tecnologías. La más común es el Híbrido en Paralelo, en el que tanto el motor de combustión como el eléctrico impulsan las ruedas. Más avanzado es el Híbrido en Serie, en el que sólo el propulsor eléctrico las mueve. Finalmente, el Híbrido Serie-Paralelo combina ambas ideas.

El concepto Híbrido en Serie comenzó a fraguarse en la industria a finales del siglo pasado, pero no fue hasta la segunda década de los años 2000 cuando llegó al mercado de los turismos, y ha sido recientemente Nissan quien lo ha perfeccionado hasta convertirlo en una referencia.

El resultado se llama e-POWER y representa el híbrido reinventado de Nissan. En el actual mercado de turismos no hay ningún otro fabricante que opte por explotar este sistema de hibridación eléctrica, que por otra parte tiene el potencial para resultar el más eficiente y el más fiable porque es el que menos componentes mecánicos requiere adaptar.

La idea del Híbrido en Serie, sobre el papel, es fácil de entender. Hay un motor eléctrico, que es el que impulsa las ruedas. También hay uno de gasolina, que no está conectado a las mismas, sino que su tarea consiste en producir la electricidad de la que se alimenta el motor eléctrico.

Se llama Híbrido en Serie porque la energía pasa de un elemento a otro. De la gasolina al motor térmico. Del motor térmico al generador. Del generador a la batería y/o directamente al motor eléctrico, previo paso por el inversor. Y del motor eléctrico a las ruedas a través de una caja de transferencia de una relación.

Por tanto, estamos ante un sistema híbrido en el que la impulsión siempre es eléctrica... y está caracterizada por las características cualitativas propias de todo propulsor eléctrico, destacando el silencio, la linealidad y la entrega instantánea e ininterrumpida de potencia.

De hecho, la conducción del e-POWER se asemeja mucho a la de un automóvil 100% eléctrico... y no sólo por el carácter de la entrega de par y potencia, sino porque también porque adapta soluciones acuñadas en la esfera de los coches 100% eléctricos.

Por ejemplo, los Nissan Qashqai y X-Trail e-POWER cuenta con botón EV para funcionar sin que se encienda el motor de combustión, así como con una función e-Pedal para conducir sin pisar el freno (o haciéndolo mucho menos) gracias a que esta modalidad activa un nivel de regeneración eléctrica especialmente elevado que prácticamente elimina la necesidad de recurrir al pedal de freno durante la conducción.



La energía eléctrica, por cierto, se almacena en una batería de iones de litio que siempre mantiene su carga entre el 25% y el 75%, garantizando tanto la reserva de potencia como una longevidad elevada, acompañada de una degradación prácticamente inapreciable.

Hay muchas ventajas competitivas en el diseño Híbrido en Serie, pero una de sus claves es que saca mucho partido a la gestión del "punto óptimo de trabajo" del motor térmico, puesto que éste no está sujeto a la velocidad que lleve el vehículo. De esta manera, tanto la "carga" (lo que se pisa el acelerador) como su régimen de giro pueden mantenerse en la zona de máxima eficiencia, aunque siempre cuidando que tanto la intensidad sonora en el habitáculo como sus características sean confortables y coherentes con la velocidad del vehículo.

En el caso de e-POWER de Nissan, los Qashqai y X-Trail que lo equipan emplean un motor 1.5 turbo de gasolina que siempre funciona entre 1.500 y 4.800 rpm. Además, y esto no es propio de los Híbridos en Serie en general sino exclusivo de Nissan, cuenta con un ingenioso sistema articulado entre bielas y cigüeñal que permite variar la relación de compresión en función de las necesidades energéticas, lo que consigue tanto reducir el consumo como aumentar el rendimiento. En la práctica, esta adaptación permite al 1.5 ofrecer virtudes propias tanto de un diésel (cuando funciona con compresión elevada) como de un motor turbo de gasolina de giro rápido (cuando relaja su nivel de compresión).



La sofisticación del motor 1.5 tricilíndrico del sistema e-POWER garantiza eficiencia elevada incluso en situaciones de conducción a cruceros constantes, mientras que es capaz tanto de responder con rapidez a cambios en la dinámica de conducción, como de desenvolverse en la típica situación de tráfico urbano congestionado sin verse condicionado por los continuos inicios de marcha o arranques, un escenario en el que la eficiencia de un motor térmico convencional, conectado a las ruedas mediante una transmisión, se resiente irremediablemente.

Así es la gama e-POWER de Nissan

Dentro de la gama Nissan, los crossover Qashqai y X-Trail son los dos modelos que se benefician de la tecnología e-POWER en algunas de sus versiones.

Por un lado, Qashqai e-POWER cuenta con un motor eléctrico de 190 CV alimentado por una batería de 2,1 kWh y por un motor 1.5 turbo de 154 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 7,9 segundos y anuncia un consumo de tan solo 5,2 L/100 km.

Por su parte, hay dos versiones diferentes de X-Trail e-POWER. Una de ellas incorpora un motor eléctrico de 204 CV alimentado por la misma batería que Qashqai y por el mismo motor 1.5 turbo, aunque aquí con un poco más de potencia, 158 CV.



La otra se denomina X-Trail e-POWER e-4ORCE y su particularidad reside en que añade un segundo motor eléctrico de 136 CV en el eje trasero, dotando al vehículo de una capacidad de tracción total que destaca por el confort, la seguridad y la eficiencia que aporta. En el caso de esta versión, la batería es un poco mayor, de 2,7 kWh de capacidad, y las prestaciones son sobresalientes, con 213 CV combinados que aportan una aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 7,0 segundos.

La frase del piloto conocido como el Rey del Drift

Keiichi Tsuchiya describiendo el Nissan Mine’s BNR34 : “Es tan rápido que haría gritar a un hombre muerto”