Reseña honesta de Bet On Red Casino: sistema de bonos, juegos y pagos

Conocer bien un casino es el primer paso para disfrutar de una buena experiencia de juego. Por eso mismo queremos analizar los principales casinos que son novedad en la actualidad. Hoy vamos a ver a BetOnRed casino, una de las plataformas de nueva creación que han irrumpido en el sector con algunas cualidades muy interesantes.

Esta reseña pretende ser completamente honesta, dejando entrever las bondades y los defectos que tiene este casino.

¿De dónde sale BetOnRed?

En 2022 abrió sus puertas el casino de BetOnRed, que también ofrece a sus usuarios la posibilidad de hacer apuestas deportivas. Por lo tanto, no se trata de una plataforma completamente nueva, aunque tres años de antigüedad no son suficientes como para establecerse como una plataforma con un gran recorrido.

Este sitio está poreado por Uno Digital Media B.V, empresa que opera otros casinos en línea y casas de apuestas como Nine Casino y CryptoLeo Casino.

Bonos disponibles en BetOnRed

Uno de los puntos más conocidos de BetOnRed es el de sus bonos. La plataforma se ha hecho un hueco en la industria gracias a su bono de bienvenida, un paquete que ofrece un bono de depósito de nada más y nada menos que 450€ en tres depósitos.

Esta promoción de bienvenida tiene un funcionamiento muy simple. Tras registrarse en BetOnRed se puede conseguir saldo promocional de la siguiente manera:

Primer depósito > Bono del 100% hasta 150€

Segundo depósito > Bono del 50% hasta 150€

Tercér depósito > Bono del 100% hasta 150€

También encontramos que BetOnRed ofrece otras promociones que pueden ser interesantes para según qué jugadores. Por ejemplo, el bono para jugadores highrollers de un 50% hasta 500€ utilizando el código “50HIGH”. Los domingos ofreceun un bono del 25% hasta 100€. Además se pueden encontrar torneos y rakeback mensual.

Catálogo de juegos

Uno no llega a ser uno de los casinos más buscados sin ofrecer un buen catálogo de juegos. En BetOnRed tienen uno muy extenso, y con títulos desarrollados por algunas de las mejores compañías de la industria, como Pragmatic Play o BGaming.

En total nos encontramos con más de 5.000 juegos distintos disponibles en la plataforma. Lam ayoría de ellos, como es costumbre en los casinos en línea, son máquinas tragaperras. Podemos ver juegos increíblemente populares como Gates of Olympus, Royal Joker o Big Bass Bonanza.

Pero este casino online no se limita a las tragaperras. También podemos encontrar juegos tradicionales de casino como la ruleta, blackjack y póker. Cabe destacar que la oferta en estos juegos es insípida si la comparamos con las tragaperras.

Una sección que tiene indiscutiblemente mucha calidad es la de los juegos en vivo. No sólo encontramos ruletas o mesas de cartas en vivo, también hay muchos game shows disponibles en el casino.

Métodos de pago disponibles

Cuando creamos una cuenta en la plataforma nos encontramos con la posibilidad de hacer un depósito para jugar con dinero real. ¿Qué opciones nos encontramos? Lo cierto es que son opciones muy comunes y convenientes:

Tarjetas de débito y crédito. Monederos electrónicos, como Neteller y Skrill. Transferencias bancarias. Criptomonedas, entre las que destaca Bitcoin, Ethereum y Litecoin.

Cada método de pago tiene sus ventajas e inconvenientes, pero BetOnRed ofrece una amplia selección de formas de hacer depósitos y retiros en la plataforma, para poder elegir entre el que más convenga a sus usuarios.

Ventajas y desventajas de BetOnRed

Habiendo visto las principales cualidades de la plataforma podemos compartir lo que, bajo nuestra opinión, son los puntos fuertes y flacos que tiene el casino en línea.

Ventajas Desventajas Bono de bienvenida atractivo;

Interfaz intuitiva y en múltiples idiomas;

Atención al cliente en español;

Más de 5.000 juegos disponibles;

Disponible en dispositivos móviles;

Programa VIP interesante. No disponie de una app móvil nativa;

No todos los métodos de pago están disponibles en todo el mundo;

Límites de retiro bajos;

Atención al cliente mejorable;

No cuenta con una licencia de juego emitida por la DGOJ.

Son aspectos que creemos importantes a tener en cuenta al momento de considerar a BetOnRed como una plataforma en la que jugar. Con especial mención a la calidad de los juegos que ofrece y sus promociones.

Julia Moreno, experta en apuestas y juegos de casino en línea.