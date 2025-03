Conectividad avanzada; Akiwifi acerca el internet de alta velocidad a las zonas rurales

El acceso a internet en zonas rurales sigue siendo un desafío en muchas regiones de España, donde la cobertura de los grandes operadores es limitada o inexistente. La necesidad de una conectividad estable y de calidad ha impulsado la demanda de soluciones innovadoras, como las que ofrece Akiwifi, una empresa especializada en servicios de wifi rural.

Con presencia consolidada en diversas comunidades, la compañía ha desarrollado infraestructuras avanzadas para garantizar el acceso a internet de alta velocidad en zonas rurales, permitiendo que empresas y particulares disfruten de una conexión estable sin importar su ubicación. Mediante tecnologías como la fibra óptica y WiMAX, la firma se ha convertido en un referente en la expansión del internet rural en Castellón y otras regiones, contribuyendo al desarrollo digital de entornos con escasa cobertura. Además, complementa su oferta con líneas móviles, ofreciendo soluciones integrales para hogares y negocios.

Para conocer en detalle cómo Akiwifi está transformando la conectividad en las zonas rurales, Adrián Monfort Rodríguez, CEO de la compañía, responde a cuestiones clave sobre el estado actual del sector y las soluciones tecnológicas que están impulsando la conectividad en estas áreas.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el wifi rural en España actualmente?

El reto más complicado al que nos enfrentamos suele ser los obstáculos naturales que dificultan la instalación en estas zonas rurales donde, a veces, una instalación suele ser todo un reto. De todas formas, para nosotros los retos significan buscar una alternativa de mejora e intentamos por todos los medios poder finalizar las instalaciones más complejas, al fin y al cabo forma parte de nuestro día a día.

¿Cómo contribuye Akiwifi a la mejora de la conectividad en zonas rurales donde otros operadores no llegan?

En Akiwifi hemos desarrollado soluciones adaptadas a las necesidades específicas de estas áreas, sobre todo a través de la inversión en infraestructuras avanzadas para superar las barreras del terreno y ofrecer conexiones estables y rápidas en lugares de difícil acceso donde el despliegue de redes tradicionales sería inviable. Además, nos enfocamos en zonas desatendidas donde la brecha digital es evidente y no suelen ser la primera opción para realizar despliegues de conectividad por las grandes operadoras.

Nosotros adaptamos la tecnología al entorno rural cubriendo grandes superficies y superando los obstáculos naturales y esto nos permite llegar donde las grandes compañías no llegan garantizando una conexión robusta y fiable. El objetivo principal de la compañía ha sido mejorar la calidad de vida de las personas y fomentar el desarrollo económico y social en estas áreas, acercando el acceso digital a los máximos hogares posibles y estando cerca de los clientes. Para nosotros son lo más importante.

¿Qué ventajas ofrece la tecnología WiMAX en comparación con otras soluciones de internet en zonas rurales?

Sobre todo, la capacidad para cubrir grandes distancias, algo esencial en zonas rurales donde los hogares y negocios están muy alejados. Con esta tecnología podemos proporcionar internet a poblaciones que estén a varios kilómetros de distancia de la infraestructura principal, y es especialmente eficaz en estos entornos, ya que puede transmitir señales de manera efectiva, incluso de barreras físicas. Esto nos permite llegar lugares donde otras tecnologías, como el cableado tradicional, no serían viables.

Esta tecnología inalámbrica ofrece un rendimiento más que suficiente en cuanto a las velocidades de navegación para las necesidades de la mayoría de los usuarios rurales, como el teletrabajo o el streaming. Además, proporciona una conexión estable y de baja latencia, algo que otras soluciones, como el satélite, no siempre pueden garantizar.

Akiwifi ha desplegado infraestructuras en diversos puntos del país, ¿qué impacto ha tenido en el acceso a internet rural en Castellón y otras ciudades?

Durante nuestros años de actividad, nada más y nada menos que veinte años operando con la marca Akiwifi, hemos ampliado nuestras zonas operativas más allá de la sede principal ubicada en Castellón y hemos llegado a través de nuestra red de franquicias a ciudades como Segovia, Murcia, Salamanca, Cuenca, Albacete, Madrid, Girona, Canales, Llanes, Siero, Barbanza, Lepe, Alicante, etc. Hemos basado nuestra estrategia en buscar zonas con áreas con poca o nula cobertura de los grandes operadores y poder desplegar así nuestras soluciones inalámbricas. Además, estamos en constante expansión buscando nuevas zonas donde poder llegar a clientes con necesidades de conectividad. En Akiwifi estamos comprometidos con conectar cada rincón de España, sin importar lo remoto que sea.

¿De qué manera la fibra óptica complementa la oferta de Akiwifi en áreas de difícil cobertura?

La fibra óptica es una parte fundamental de nuestra estrategia para ofrecer conectividad de alta calidad en zonas rurales. La fibra óptica complementa nuestra oferta de varias maneras clave, sobre todo a través de velocidades de conexión superiores y estabilidad en comparación con otras tecnologías. En áreas donde es viable su despliegue, utilizamos la fibra óptica, ya que sabemos que es esencial, sobre todo para negocios y profesionales con envíos de gran cantidad de datos.

Cada vez más, estamos ampliando nuestras zonas de cobertura de fibra óptica. Por ejemplo, en los últimos años hemos realizado despliegues de fibra con red propia en poblaciones de la provincia de Castellón como Cabanes y Adzaneta del Maestrat, siendo muy bien acogidas por los vecinos de las localidades.

Además de la conexión a internet, ¿qué otros servicios ofrece Akiwifi, como por ejemplo líneas móviles, para mejorar la experiencia del usuario?

Entendemos que la conexión a internet en las zonas rurales va más allá de ofrecer internet. Por eso, hemos desarrollado una serie de servicios complementarios que buscan cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, ya sean particulares o negocios. Por ejemplo, ofrecemos líneas móviles con tarifas muy competitivas y adaptadas a las necesidades de cada usuario.

Sabemos que en las zonas rurales la cobertura de móvil puede variar mucho, así que nos aseguramos que nuestros planes móviles funcionen incluso en áreas donde la señal es más limitada. Esto incluye datos, llamadas y mensajes que para que nuestros clientes estén siempre conectados gracias a que trabajamos con todas las coberturas de telefonía.

También contamos con un producto que está funcionando muy bien en zonas rurales, nuestro dispositivo Mesh para mejorar la cobertura dentro de las viviendas. Complementa muy bien al router tradicional, especialmente si hay paredes gruesas, alturas en la vivienda u otros obstáculos. Este sistema cuenta de nodos que se colocan estratégicamente en diferentes áreas de la casa y se comunican entre sí para crear una red única y sin interrupciones, permitiendo así la movilidad dentro de la vivienda con la mejor señal.

Es verdad que una gran parte de nuestros clientes también son empresas y es por ello que nos hemos especializado en ofrecer soluciones a medida a través de nuestra nueva marca Nostra. Contamos con un amplio catálogo de servicios digitales como sistemas de registro laboral, copias de seguridad, red privada virtual (VPN), centralitas virtuales, ciberseguridad, y muchos otros servicios tecnológicos que buscan mejorar la asistencia digital de las pequeñas empresas que necesitan optimizar todos sus recursos.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento de la empresa en términos de cobertura y expansión del internet de alta velocidad?

Actualmente, estamos enfocados en la demanda creciente de conectividad con nuestro compromiso con la brecha digital. Aunque siempre tenemos el foco en las comunidades rurales de España, especialmente donde las grandes operadoras no llegan, estamos desarrollando una expansión de conectividad a través de la fibra óptica. A día de hoy, contamos con conectividad de fibra óptica en la mayoría de las ciudades españolas. Nuestra combinación de tecnologías nos resulta clave para ofrecer soluciones personalizadas y establecer alianzas estratégicas con otras compañías del sector de las telecomunicaciones.

¿Cuáles son los próximos pasos de Akiwifi para seguir mejorando la conectividad en zonas rurales y qué tecnologías marcarán su evolución?

Expandir nuestra cobertura sobre todo de fibra óptica marcará una mejora significativa de la conexión en zonas rurales. Es una tecnología por la que estamos apostando y creemos que de la mano del WiMAX seguirá aportando mucho valor donde exista demanda real de conectividad.

El crecimiento del wifi rural es una necesidad clave en la transformación digital de las zonas con menor densidad de población. Empresas como Akiwifi desempeñan un papel fundamental en este proceso, proporcionando internet rural de alta velocidad a través de tecnologías avanzadas como WiMAX y fibra óptica.

La mejora de la conectividad en áreas de difícil acceso no solo permite que particulares disfruten de una conexión estable, sino que también impulsa la actividad económica local y el desarrollo digital de municipios enteros. Con una apuesta firme por la innovación y la expansión de su cobertura, Akiwifi sigue reforzando su presencia en el sector, garantizando soluciones adaptadas a las necesidades de los usuarios en los entornos rurales; y continúa mostrando una evolución de su negocio con el desarrollo de Nostra, su nueva marca de soluciones tecnológicas a empresas.