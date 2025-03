El regalo perfecto para el Día del Padre futbolero

En ocasiones resulta difícil sorprender a esos padres futboleros en un día tan especial, sin embargo, Bstadium trae la solución para demostrar todo el cariño y la gratitud que merecen. Además, con el código de descuento BSPAPA10, experiencias seleccionadas cuentan con un 10% descuento.

Aquí van cuatro ideas de regalo para el Día del Padre:

Tour por Estadios Un plan ideal para disfrutar de tiempo en familia en el estadio elegido. Bstadium ofrece un 10% descuento en entradas flexibles para tours de estadios seleccionados como Bernabéu, Metropolitano, Reale Arena, El Sadar ¡y muchos más!

Las entradas flexibles son perfectas para regalar: no especifican fecha ni hora para que puedan ser canjeadas en el momento que se elija.

Todos los estadios en Bstadium.es un 10% descuento con el código BSPAPA10.

Entradas de partido ¿Quién no ha soñado con disfrutar de un partido de su equipo favorito en directo? Las entradas para partidos son otro acierto seguro para regalar por el Día del Padre. Se puede acceder a las mejores entradas aquí.

Experiencias Match Day Ver a los jugadores en el túnel de vestuarios antes de un partido, charlar con ellos después y llevarse una foto para el recuerdo o disfrutar de un cátering exclusivo durante el encuentro son solo algunas de las posibilidades que existen. Todas las experiencias en Bstadium.es.

Tarjeta Regalo Si no se sabe qué elegir, ¡mejor que elija él!. La Tarjeta Regalo Bstadium permite elegir el importe, personalizar el diseño y la dedicatoria y es canjeable por más de 120 experiencias deportivas por toda España. Además, ahora cuenta con un 10% descuento con el código BSPAPA10.

¿Qué regalo elegir?