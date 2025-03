Descifrando los misterios del conocimiento humano en 'El castillo de Culzan'.

La fascinante ópera prima de Juanjo Barquilla combina neurociencia, filosofía y una trama envolvente que transporta al lector a través del tiempo.

CÍRCULO ROJO.- ¿Qué pasaría si las grandes respuestas sobre el universo y la conciencia estuvieran dentro de nosotros mismos? En su primera novela, El castillo de Culzan, Juanjo Barquilla se adentra en los recovecos de la mente humana y nos plantea una historia absorbente que entrelaza ciencia, historia y filosofía.

Desde la Alemania nazi hasta la actualidad, la obra nos sumerge en una intriga apasionante donde múltiples personajes, cada uno con su propia perspectiva sobre la vida y el conocimiento, se convierten en piezas clave de un descubrimiento revolucionario. Con un estilo ágil y estructurado en diálogos dinámicos, Barquilla construye una novela con tintes cinematográficos que atrapa al lector desde la primera página.

El autor, que comenzó a escribir la obra en 2018, reconoce que su pasión por la neurociencia y la física cuántica fueron el motor de esta historia. "Siempre me ha interesado la relación entre el conocimiento humano y las leyes de la física. Si a esto le sumamos una reflexión filosófica, el resultado es una novela que no solo entretiene, sino que invita a cuestionarnos nuestra propia realidad", explica.

Publicada por Editorial Círculo Rojo, la obra está pensada para un amplio espectro de lectores. Gracias a su estilo envolvente y su ritmo trepidante, atraerá tanto a jóvenes lectores como a aquellos apasionados por la filosofía y la ciencia. Su estructura, que recuerda a un guion cinematográfico, hace que la lectura sea ágil y amena, sin perder la profundidad que caracteriza a sus reflexiones.

El castillo de Culzan no es solo una novela de intriga; es una exploración sobre el conocimiento, la evolución y el destino de la humanidad. Disponible a partir de enero de 2025, esta obra promete generar opiniones entre los lectores y críticos literarios, consolidando a Juanjo Barquilla como un autor a seguir en el panorama literario actual.

SINOPSIS

Sofía Barma ha heredado de su abuelo Marcelo el interés por la neurociencia y el estudio del sistema de conocimiento humano. Tras la muerte de su abuelo, se ve inmersa en una realidad paralela llena de acontecimientos y revelaciones sobre experimentos científicos que exploran los límites de la mente y el ADN. Estos descubrimientos la conducirán a desvelar un proyecto oculto, iniciado durante una de las etapas más devastadoras de la historia moderna, que podría alterar el futuro de la humanidad.

AUTOR

Juanjo Barquilla

Madrileño, nacido en Cáceres en 1959. Mi primera etapa profesional estuvo ligada al sector del doblaje de películas y series de televisión. Con el auge de las nuevas tecnologías multimedia e Internet, decidí comenzar una nueva etapa con la creación de aplicaciones interactivas y, más tarde, con desarrollos para Internet, televisión digital y telefonía móvil.

Durante estos últimos años, mi actividad profesional ha estado vinculada a una empresa familiar, lo que me ha permitido disponer de más tiempo. Parte de ese tiempo lo he dedicado al estudio de la neurociencia y la ciencia física, que, unido a mi inquietud creativa, me ha llevado a escribir El castillo de Culzan, una reflexión sobre la condición humana y su futuro.