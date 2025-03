Primavera colorida sabrosa y saludable 2025; España a la mesa en el Meliá Madrid Princesa

El Meliá Madrid Princesa con certificación de sostenibilidad Ecostars, presenta la edición Primavera gourmet 2025, anfitriones de esta edición de las “Healthy Gourmet Seasons” de la periodista Pilar Carrizosa, bajo la batuta del chef José Luis Gordo, experto en cocina internacional y mediterránea con toque de autor. Y ha deleitado con una nueva versión de la primavera, colorida, sabrosa y saludable confeccionada con su manera de hacer cocina, y las mejores recetas de cada tradición gastronómica de Europa. El resultado: un cuadro de sabores irresistibles como los de hoy donde el color ha brillado en unos platos con lo más granado de cada tierra. El poder de las raíces, la tradición y la innovación, ha quedado reflejado en sus creaciones. El Menú diseñado por el equipo gastronómico del Hotel Meliá Madrid Princesa coordinado por el chef José Luis Gordo ha deleitado con los Ingredientes maridados con Aove Pago de la Jaraba y enriquecido con los taninos del vino Diego Rivera Crianza 2020 de las Bodegas Servilio-Arranz: Aperitivo: Wonton de IGP morcilla de Burgos y zanahoria caramelizada con chutney de fresa de Ideal Fruit (Alimentos de Valladolid)/Entrante: DOP Queso de Acehúche en AOVE al Azafrán de Teruel reposado en lecho de hojas tiernas jamón de pato zanahoria y vinagreta de frutos rojos. Plato principal: solomillo de cerdo de capa blanca de Interporc en costra de pistacho con parmentier de azafrán postre tiramisú de zanahoria y fresa reinterpretación de un clásico. Digestivo: Infusión de anís-menta-regaliz de Josenea.

España en el plato, la seña de cada tierra Los platos han sido bañados por el vino Diego Rivera Crianza 2020 de las Bodegas Servilio-Arranz ubicadas en Pesquera de Duero, en plena D.O, Ribera del Duero. La Bodega familiar de más de 3 generaciones, presentó un tinto 100 % tempranillo con envejecimiento en barricas de roble. Backstage: Con un rendimiento de viñedo de 5.000 Kg./ha. durante su elaboración, la pasta de vendimia se encuba en depósitos tronco-cónicos de acero inoxidable de 13000 L, y tras la maceración pre-fermentativa en frío, logran una notable extracción del color y de los aromas primarios, propios de la uva. Dando paso después a unas fermentaciones controladas a bajas temperaturas para encaminar los vinos a que tengan una buena estructura para su posterior crianza en barrica de roble francés y americano.

Panel de cata

Fase visual: De aspecto limpio y brillante, de colores rojos y granates intenso con irisaciones purpúreas.

Fase olfativa: Complejidad aromática profunda. Destacan aromas varietales de frutos negros del bosque como moras y arándanos; de frutos rojos como grosellas, además de finas notas florales (rosa roja y violeta). Todos estos, junto a los aromas lácteos de la fermentación, aparecen sobre un fondo de vainilla, aromas especiados (pimienta) y tostados, quedando perfectamente ensamblados.

Fase gustativa: Sabroso y agradable al paladar con gran estructura tánica. Se mantienen los aromas en el paso de boca y se percibe la armonía entre la fruta y la madera, para culminar con un final elegante. Todo un capricho para armonizar con estos platos de primavera2025.

El AOVE Pago La Jaraba de Villarrobledo (Albacete), bajo el suelo y clima de Castilla la Mancha, es un aceite de oliva virgen extra, muy singular y coupage de cosecha temprana, elaborado a partir de cornicabra 75% y arbequina 25%. Entre la tradición y la innovación, mediante procedimientos mecánicos en la almazara, se enmarca en una categoría superior obtenida sin varear la aceituna. Durante el proceso de recolección y desarrollo, la fruta es molturada inmediatamente después de ser cosechada. La extracción es en frío para separar el aceite de la parte sólida de la aceituna. El jugo es centrifugado en frío (sin tratamientos químicos ni térmicos) y pasa a los depósitos de acero inoxidable higiénicamente preparados para garantizar que no se pierda ninguna de sus características organolépticas. De este modo queda garantizada la frescura, salud y baja acidez. Y lo más importante: no pierde los maravillosos componentes que dan intensidad de aromas y sabores.

Características: Frutosidad, aromática y gustativa. Entrada aterciopelada que acaba convirtiéndose en una explosión de sensaciones verdes impregnadas de unos elegantes toques amargos y picantes bien integrados en un buen postgusto.

Beneficios: Ricos en ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a mantener adecuados niveles de colesterol en sangre y además cuentan con antioxidantes naturales (polifenoles y vitamina E), con demostrado efecto cardio protector. Esta empresa familiar es defensora de la ecología y sostenibilidad y piensa en las futuras generaciones con idea dejar su legado profesando una cultura de respeto al medioambiente.

La DOP Queso de Acehúche de Cáceres, ocupa la zona centro-oeste de la provincia, con una superficie aproximada de 396.000 ha. Engloba las comarcas Tajo-Salor-Almonte y Valle del Alagón. El queso que se ha presentado en los platos es de forma cilíndrica. Un queso graso, elaborado exclusivamente de leche cruda de cabras autóctonas y sus cruces; alimentadas con vegetación espontánea y heno, paja, cereales, alfalfa, veza y avena procedentes de siembra. El queso se elabora con la coagulación enzimática de la leche templada añadiendo cuajo de origen animal. Una vez el grano de la cuajada tiene las dimensiones idóneas se prensa en moldes cilíndricos y se sala a mano o por inmersión en salmuera.

La presentación: se puede dar con corteza pimentonada, natural lavada o untada con aceite.

La Pasta: es de color blanco a marfil. Normalmente, presenta ojos pequeños y mal distribuidos.

Textura semidura y elástica: En boca resulta blanda, mantecosa, ligeramente fundente, húmeda y poco granulosa.

Corteza: De color natural de amarillo ceroso a ocre oscuro y ligeramente rugosa. Olor: De intensidad media – alta, de familia láctica (leche cabra) y otros (pútrido).

Sabor: Salado bajo y picante bajo que es más acusado en las piezas de mayor maduración, con persistencia global en boca media – alta. Un lujo gourmet de Extremadura.

IGP Morcilla de Burgos es un producto con más de mil años de historia que evidencia la conexión entre un alimento, un territorio y una tradición documentada. Considerado uno de los productos emblemáticos de España, cuenta con un sello de calidad. Su proceso de elaboración incluye embutido y cocción, utilizando ingredientes esenciales como cebolla horcal, manteca, arroz seco de grano entero (tipo japónica Bahía o Bomba, categoría extra), sangre, especias y cloruro sódico de uso alimentario. No contiene gluten ni lactosa ni conservantes ni colorantes y sin azúcares añadidos. Uno de sus ingredientes le confiere un rasgo distintivo que ha permitido obtener la Indicación Geográfica Protegida (IGP): la cebolla horcal. Esta hortaliza, rica en fibra y azúcares, aporta mayor calidad y una característica única a la morcilla. La Unión Europea lo reconoce como un producto ligado a una ubicación específica, cuyas técnicas de elaboración, producción y transformación le otorgan propiedades organolépticas particulares dentro de esta región del país.

Propiedades: Es un superalimento con límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Su elevado contenido en hierro contribuye a la producción de glóbulos rojos, al desarrollo muscular y es adecuado para diabéticos.

El Azafrán de Teruel, cultivado en el Valle del Jiloca, Aragón, es uno de los grandes lujos de España. Su localización, clima y territorio le confieren unas cualidades únicas, convirtiéndolo en una especia artesanal de excelencia. Seleccionado manualmente hebra a hebra, como lo hacían los antepasados hasta hoy, la Asociación de Productores de Azafrán del Jiloca (Azaji) impulsa la comercialización del mejor azafrán nacional, producido en Teruel directamente desde su origen. Los municipios donde se cultiva, como Torrijo del Campo, Calamocha, Monreal del Campo, Blancas y Vinaceite, preservan este producto de máxima calidad mediante un minucioso proceso de selección manual, siguiendo la tradición de siglos. En la gastronomía, su impacto es comparable al de la música en el cine: su presencia en el plato no solo realza los sabores, sino que también aporta grandes beneficios para la salud. Beneficios: Su compuesto principal, la crocetina, lo convierte en un potente antioxidante. Se emplea para aliviar asma, tos, dolor de garganta y reducir el insomnio. Actúa como antidepresivo, protege las células cerebrales, mejora el estado de ánimo, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Posee propiedades anticancerígenas y contribuye a mantener el hígado libre de grasa. Además, fortalece la visión y mantiene activo el sistema nervioso. Un auténtico delicatessen.

Alimentos de Valladolid presenta su huerta de fresas y zanahorias de Ideal Fruits, empresa de origen segoviano creada en 1996 por los hermanos Jesús y David Muñoz pionera en la comercialización de frutos rojos de verano y zanahoria en manojo, que posteriormente se ha establecido también en la provincia de Valladolid. Las fresas, ricas en vitaminas y minerales, fuente de vitamina C, E, K, B6 y de minerales como manganeso, ácido fólico, hierro, cobre, magnesio, fósforo destacan por su dulzor, calidad, su color rojo intenso y su textura carnosa. Las zanahorias en manojo, se caracterizan por su sabor más dulce y terneza al ser recogidas a mano, al mantener la hoja, conservando ese aspecto fresco de la recogida y expedición diaria. Fortalecen dientes y encías y revitalizan la mente. Hablamos de una agricultura sostenible y responsable que utiliza la hidroponía, método de producción de un mínimo uso de agua de riego. Sus principales zonas de producción además de Valladolid son Segovia Asturias y Huelva. Se trata de una de las 450 empresas de diferentes sectores adscritas a Alimentos de Valladolid que aúna a más de 210 productores, en su gran mayoría artesanos, con la clara apuesta de potenciar a los empresarios de la provincia salvaguardando el tejido empresarial del entorno rural, fomento del empleo, defensa de la cultura, el turismo, lucha contra la despoblación y cuidado del medio ambiente, objetivos de esta marca de garantía de calidad que apuesta por la excelencia.

El lomo de cerdo ha sido la pieza protagonista de la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc). Como fuente saludable, destaca por su alto valor biológico y nutricional, con los nutrientes esenciales para el organismo. Versátil a la mesa, se recomiendan porciones de entre 100 y 125 gramos. La evolución en la elaboración de productos del cerdo es consecuencia de la inversión en I+D+i del sector, logrando opciones con menor contenido de grasa y sal, más fáciles de digerir. Incluye: proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, minerales como hierro y zinc, y vitaminas del grupo B, claves para el sistema nervioso e inmunitario. La vitamina B12, que casi solo se encuentra en la carne, es básica para la formación de los glóbulos rojos y el desarrollo cerebral. Sus ácidos grasos son mayormente monoinsaturados, predominando el ácido oleico.

Beneficios:

Niños

El hierro contribuye al desarrollo cognitivo, el potasio fortalece los músculos, el fósforo refuerza huesos y dientes, y la vitamina B apoya el sistema nervioso.

Mujeres en edad fértil

Ayuda a prevenir la deficiencia de hierro.

Embarazadas o en lactancia

Su hierro aporta proteínas, con vitaminas en la proporción necesaria para madre y bebé.

Deportistas

Los aminoácidos cubren el desgaste muscular, las vitaminas B metabolizan los hidratos de carbono, y el hierro y zinc reducen la fatiga.

Mayores

Su bajo contenido en grasa ayuda a controlar el peso, y su riqueza en proteínas y aminoácidos mantiene la salud ósea y muscular.

Con más de 20 años a los pies del Pirineo navarro la finca Bordablanca de Josenea cultiva de forma ecológica y sostenible más de 60 variedades de plantas sin fertilizantes ni químicos; sin aditivos ni edulcorantes y sin compromisos ni concesiones, produciendo infusiones de calidad gourmet de las plantas aromáticas y medicinales de cultivo propio. ¿Su eslogan? “Del campo a la taza”. Bordeada por el río Irati y de una naturaleza privilegiada calidad gourmet, es ese cuidado de principio a fin lo que garantiza que aromas, sabores y propiedades organolépticas de las plantas se conserven intactos en cada infusión. De su calidad da fe el hecho de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales o que las infusiones estén en algunos de los mejores restaurantes Michelín. La de anís-menta-regaliz que aquí se presenta, ha sido galardonada varios años con el Great Taste Award, los premios de comida y bebidas más prestigiosos del mundo. Se trata de una mezcla digestiva que combina las notas mediterráneas del anís, el frescor de la menta y el dulzor característico del regaliz, detalle que hace que esta infusión se pueda disfrutar sin añadir ningún tipo de edulcorante. Esta intensa actividad de producción y envasado artesanal se lleva a cabo gracias a la Asociación Sociolaboral Josenea, un proyecto cuyo objetivo es la inserción de personas en riesgo de exclusión social, motivo por el cual las infusiones no son solo gourmet, también solidarias y socialmente responsables.

De telón de fondo, elegante y vanguardista, cautivó la atmósfera cosmopolita del hotel urbano de cinco estrellas, Meliá Madrid Princesa. Emblema de distinción, gracias a su servicio más exclusivo y personalizado, The Level, que eleva la experiencia de sus 273 habitaciones de estilo único, bañadas por la luz natural de Madrid. Ubicado junto a la Plaza de España, cerca de Puerta del Sol y el Paseo del Arte, junto a la experiencia gastronomía del Restaurante Mosaico y el Bar Bribón, se saborea Madrid en sus distintas estaciones y más en esta con la efervescencia del gusto primaveral más saludable.