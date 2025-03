La justicia habla; 51.000€ para un médico por guardias abusivas

El abuso de las jornadas laborales en el sector sanitario ha vuelto a los tribunales con una sentencia que marca un antes y un después en la defensa de los derechos de los médicos. Un médico residente ha conseguido una indemnización histórica de 50.800 euros tras demostrar que trabajó 72 fines de semana sin librar las guardias obligatorias. La justicia ha reconocido su derecho a 36 horas semanales de descanso o 72 horas en un periodo de 14 días, condenando al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por no respetar estas libranzas.

Este caso, liderado por el equipo jurídico de JUSAMED, no solo ha supuesto una compensación económica sin precedentes para el afectado, sino que también abre la puerta a que otros médicos en situaciones similares puedan reclamar sus derechos.

Un fallo judicial que marca un antes y un después El médico afectado, durante su etapa de residencia, acumuló 72 fines de semana consecutivos sin librar las guardias, lo que le impidió disfrutar del descanso obligatorio reconocido por la normativa laboral y sanitaria.

Gracias a un análisis exhaustivo de la legislación vigente y a la recopilación de pruebas y testimonios, JUSAMED logró demostrar el incumplimiento sistemático del descanso obligatorio. Como resultado, la justicia ha sentenciado que el SERMAS debe indemnizar al médico con 50.800 euros por los descansos no disfrutados.

Este fallo refuerza el derecho de los médicos a condiciones laborales dignas y establece un importante precedente en la lucha contra los abusos en la jornada laboral sanitaria.

¿Cuánto descanso le corresponde a un médico? La legislación laboral establece que los médicos tienen derecho a:

36 horas semanales de descanso, o

72 horas de descanso en un periodo de 14 días.

El incumplimiento de esta norma puede derivar en demandas y compensaciones económicas, como la obtenida en este caso.

¿Qué hacer si se vulneran los derechos laborales? Si un médico sospecha que su centro de trabajo no está respetando sus descansos, puede tomar medidas para defenderse:

Registrar las horas trabajadas y las guardias realizadas. Mantener un control detallado de los turnos facilita la recopilación de pruebas.

Consultar con abogados especializados en derecho sanitario y laboral.

Revisar la normativa vigente para conocer sus derechos.

Denunciar el incumplimiento ante la Inspección de Trabajo o los tribunales.

Una victoria que puede cambiar el futuro laboral de los médicos El equipo jurídico de JUSAMED ha conseguido múltiples sentencias favorables en casos similares, sentando precedentes que refuerzan el derecho de los médicos a un descanso adecuado y a una retribución justa.

Esta nueva victoria demuestra que el abuso de las guardias médicas puede ser denunciado y que los tribunales están reconociendo los derechos de los profesionales sanitarios. Si algo de esto está ocurriendo, es posible analizar el caso y reclamar lo que corresponde.

En JUSAMED, la lucha por unas condiciones laborales dignas para médicos y sanitarios continúa.