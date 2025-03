Tienda Allotarra describe la excelencia del aceite virgen extra ECO variedad Arroniz

Aceite virgen extra ECO variedad Arroniz: un tesoro de Tierra de Estella al alcance de todos En el corazón de Tierra Estella, donde la tradición agrícola se une con la innovación ecológica, se produce uno de los aceites de oliva más valorados de la región y de todo el mundo: el aceite virgen extra ECO de la variedad Arroniz. Este aceite, elaborado por la asociación Allotarra de Agricultura y Ganadería Ecológica, destaca no solo por su calidad excepcional, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y la producción responsable. En este artículo, exploraremos las características de este aceite, sus beneficios para la salud, su proceso de producción y la oportunidad de conocer de cerca sus campos de olivos.

Definición y clasificación

El aceite virgen extra es el grado más alto de aceite de oliva, obtenido a partir del primer prensado de las aceitunas sin ningún tratamiento químico. Se caracteriza por su bajo nivel de acidez, que debe ser inferior al 0,8%. Este tipo de aceite no solo es un ingrediente esencial en la cocina mediterránea, sino que también es un aliado para la salud, gracias a sus propiedades antioxidantes y su riqueza en ácidos grasos monoinsaturados.

Variedad Arroniz

La variedad Arroniz es autóctona de la región de Navarra y Comunidad Autónoma Vasca y se ha adaptado perfectamente al clima y al suelo de Tierra Estella, incluida su antigua "Sonsierra", denominada actualmente "Rioja Alavesa". Este tipo de aceituna se distingue por su tamaño medio y su forma ovalada. El aceite resultante es de un color verde intenso, con aromas frutales y herbáceos, y un sabor que combina notas de almendra, plátano y tomate. Su perfil organoléptico lo convierte en un producto ideal tanto para aderezar ensaladas como para acompañar platos de pescado o carne.

Beneficios para la salud

El aceite virgen extra de la variedad Arroniz no solo es delicioso, sino que también ofrece numerosos beneficios para la salud. Rico en antioxidantes, ayuda a combatir el estrés oxidativo en el organismo y a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Además, su alto contenido en ácido oleico contribuye a la salud cardiovascular, al disminuir el colesterol LDL (colesterol "malo") y aumentar el HDL (colesterol "bueno"). Su consumo regular puede mejorar la salud general y contribuir a una dieta equilibrada.

Producción sostenible en Allotarra

La asociación Allotarra de Agricultura y Ganadería Ecológica se fundó con el objetivo de promover prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Su compromiso con la agricultura ecológica se refleja en cada etapa del proceso de producción del aceite virgen extra. Utilizan técnicas de cultivo que preservan la biodiversidad, evitan el uso de pesticidas y fertilizantes químicos, y fomentan la salud del suelo.

Proceso de elaboración

El proceso de elaboración del aceite virgen extra ECO comienza con la recolección de las aceitunas en su punto óptimo de madurez. Los agricultores de Allotarra realizan la cosecha de forma manual, garantizando que las aceitunas lleguen a la almazara en perfectas condiciones. Una vez en la almazara, se lleva a cabo el prensado en frío, lo que asegura que se conserven todas las propiedades organolépticas y nutricionales del aceite.

Después del prensado, el aceite se filtra y se almacena en condiciones controladas para preservar su calidad. Cada botella de aceite virgen extra ECO de la variedad Arroniz es el resultado de un cuidadoso proceso que respeta tanto la tradición como el medio ambiente.

Campos de olivares de Allotarra

Un entorno natural único

Los olivares de Allotarra se extienden por paisajes de gran belleza natural, donde se puede apreciar la riqueza de la flora y fauna de Tierra Estella. Las plantaciones están diseñadas para integrarse de manera armónica en el ecosistema, favoreciendo la biodiversidad y la conservación del entorno. Estos campos no solo son un lugar de trabajo para los agricultores, sino también un espacio donde se puede disfrutar de la naturaleza y aprender sobre la agricultura ecológica.

Visitas y experiencias oleícolas

Una de las grandes oportunidades que ofrece Allotarra es la posibilidad de realizar visitas guiadas a los campos de olivares. Durante estas visitas, los participantes pueden conocer de primera mano el proceso de cultivo y producción del aceite virgen extra. Los guías explican las características de la variedad Arroniz, así como las prácticas ecológicas que se llevan a cabo para garantizar un producto de calidad. Además, los visitantes tienen la oportunidad de participar en catas de aceite, donde pueden degustar diferentes aceites de la variedad Arroniz y aprender a reconocer sus matices y aromas. Estas experiencias no solo son educativas, sino que también promueven un mayor aprecio por los productos locales y ecológicos.

Conclusión

El aceite virgen extra ECO de la variedad Arroniz es un verdadero tesoro de Tierra Estella, fruto del esfuerzo y la dedicación de la asociación Allotarra de Agricultura y Ganadería Ecológica. Su calidad excepcional, junto con los beneficios para la salud y el compromiso con la sostenibilidad, lo convierten en un producto imprescindible en cualquier cocina. Además, la oportunidad de visitar los olivares de Allotarra y conocer de cerca el proceso de producción añade un valor adicional a esta experiencia. La tienda Allotarra pone a disposición del consumidor la venta minorista de aceite virgen extra ECO variedad Arroniz.

Vídeos

Aceite de oliva extra virgen ECO variedad Arroniz