La llegada de un nuevo miembro a la familia es un momento de ilusión, pero también de grandes cambios para los niños. Para los hermanos mayores, puede ser una experiencia llena de emociones encontradas: alegría, curiosidad, pero también celos o inseguridad. Quien tiene un hermano tiene un tesoro es un cuento pensado para acompañar a los pequeños de entre 2 y 6 años en este proceso de adaptación, ayudándolos a comprender y gestionar sus sentimientos de una manera tierna y divertida.

Narrado con ilustraciones dulces y coloridas, este cuento se convierte en el regalo perfecto para los hermanos mayores que están a punto de recibir a un nuevo hermanito o hermanita. Además, su texto está escrito en letra MAYÚSCULA, lo que lo hace ideal también para primeros lectores, incentivando el amor por la lectura desde una edad temprana.

En esta historia, Emma, una niña cuya vida cambia por completo cuando su hermanita Noa llega a casa. De repente, ya no es el centro de atención: sus padres están ocupados con el bebé, tiene que compartir su merienda y ni siquiera puede elegir el cuento antes de dormir. Frustrada, Emma idea un plan… envolverá a Noa como si fuera un paquete y esperará a que alguien se la lleve. Pero no contaba con una cosa: la echaría de menos más de lo que imaginaba. Al final, Emma se da cuenta de que tener una hermana es un verdadero tesoro.

Más allá de la historia, Quien tiene un hermano tiene un tesoro no solo busca entretener, sino también ser una herramienta útil para las familias. Por ello, incluye una guía para padres, elaborada con la colaboración de educadores, psicólogos y divulgadores infantiles, con consejos prácticos sobre cómo preparar a los niños ante la llegada de un nuevo hermano.

Este cuento es una forma preciosa de ayudar a los pequeños a comprender que, aunque al principio pueda ser difícil compartir la atención y el cariño de los padres, la relación entre hermanos es un vínculo especial y único.

Con una historia entrañable y un mensaje positivo, Quien tiene un hermano tiene un tesoro es el compañero perfecto para hacer de esta nueva etapa una experiencia más fácil y enriquecedora para toda la familia.

''¿Tu pequeño también está a punto de convertirse en hermano mayor? ¿Entonces, este cuento es para vosotros?''.