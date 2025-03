Ocho ventajas del alquiler de apartamentos amueblados en tus vacaciones

Foto de MD SHAFAAT HOSSAIN en Unsplash

Cada vez hay más alternativas de alojamientos, pero los apartamentos turísticos siguen siendo uno de los preferidos por las comodidades que ofrece. Si estás entre un hotel y alquilar apartamentos amueblados en Barcelona o cualquier otra ciudad, a continuación analizamos las principales ventajas de los alojamientos vacacionales que debes conocer.

#1 Te permite mantener tu rutina

En los apartamentos vacacionales es mucho más fácil mantener tus rutinas mientras viajas. Y esta es una de sus mayores ventajas, que te permite viajar a tu propio ritmo y sin alterar tu rutina o la de tu familia. Un piso amueblado y equipado es la clave para mantener algo de “normalidad” mientras viajas. Entre la enorme oferta de pisos amueblados del mercado, seguro que encuentras uno que se adapte a tu estilo de vida y preferencias.

#2 Sensación de un hogar

Si estás programando un viaje largo, el alojamiento es muy importante. En los hoteles sólo tienes un espacio: la habitación, que debe servir para dormir, para relajarse, planificar el día y hasta comer. Pero en un apartamento turístico cuentas con distintos espacios, que te aumentan tu comodidad y te ayudan a sentirte más a gusto. Además, un piso amueblado y decorado con buen gusto genera esa sensación acogedora de hogar, que te permitirá disfrutar más de tus vacaciones.

#3 Asegura tu home office

Si teletrabajas, tienes tu propio emprendimiento o eres un nómada digital, las vacaciones no siempre son de desconexión total. Y si vas a trabajar durante tus vacaciones, es importante tener un espacio dedicado a ello para mantener tu productividad. En muchos de los pisos amueblados encontrarás pequeños escritorios para trabajar con tu portátil, lo que asegura comodidad para mantener tu rutina de trabajo en cualquier lugar.

#4 Ahorra en comidas

Una de las grandes ventajas de los apartamentos es que cuentan con una cocina completamente equipada, lo que te permite preparar todas las comidas en casa. Esto te ayudará a ahorrar dinero, pero también es ideal para personas con preferencias restricciones alimentarias. Y en el caso de grupos y familias, cocinar alguna de las comidas en el apartamento puede representar un ahorro importante, y mayor comodidad.

#5 Ideal para estadías prolongadas

Para viajes largos, un apartamento amueblado es la mejor opción. Contar con distintos espacios asegura comodidad y flexibilidad durante tu viaje. Una cocina equipada evitará que tengas que salir a comer todos los días, asegurando mayor confort y ampliando tus opciones. Por otro lado, contar con áreas diferenciadas es ideal para viajar con otras personas y tener tu propio espacio. Otras características como contar con una lavadora y espacios de almacenamiento para tu ropa te ayudarán a mantener una rutina y comodidad durante viajes largos.

#6 Perfecto para familias o grupos

Si viajas con la familia o un grupo de amigos, los apartamentos vacacionales son la mejor opción. En el mercado encontrarás muchas opciones para la cantidad de personas que necesitas alojar, permitiendo la convivencia con comodidad. A diferencia de un hotel, en donde las habitaciones son pequeñas y no hay espacios comunes, un apartamento es ideal para disfrutar más del viaje y compartir momentos.

#7 Vive como un local

Otra de las grandes ventajas de alquilar un apartamento en tus vacaciones, es que te permite experimentar el destino como un local. A diferencia de los hoteles, que suelen ubicarse en las zonas céntricas, hay apartamentos vacacionales en casi todos los barrios de las grandes ciudades, por lo que puedes encontrar la zona que mejor se adapte a tus preferencias.

En los barrios residenciales tendrás una vida más similar a la de los locales, descubriendo tiendas de barrio, mercados, pequeños cafés, restaurantes locales y supermercados con productos nuevos para ti.

#8 Un piso para cada viajero



A diferencia de los hoteles, que suelen ser todos iguales, los alojamientos vacacionales ofrecen una enorme variedad para ajustarse a distintos perfiles de viajeros. Con esta gran oferta, seguro que encontrarás un piso que se ajuste a tu estilo de vida y preferencias. En los principales portales como Blueground puedes realizar búsquedas con distintos filtros para encontrar tu alojamiento ideal.

La nueva industria de los alojamientos turísticos

Esta es una industria que ha cambiado mucho en los últimos años, desde el tipo de turismo hasta las formas de alojarse. Hoy es posible encontrar mucha más variedad de alojamientos y modelos innovadores, que responden a las preferencias de distintos viajeros.



Y así lo confirman los expertos y empresas del sector. Durante la 45ª edición de FITUR 2025, la Feria Internacional de Turismo que se celebró este año en Madrid, se expusieron las distintas formas de viajar, además del tradicional hotel y los apartamentos estándar.

En los alojamientos turísticos, hoy se prioriza la flexibilidad, la experiencia y la comodidad. Con nuevas opciones de alojamientos, como los apartamentos de larga estancia, los co-living, el intercambio de viviendas y las branded residences, los viajeros tienen cada vez más alternativas para sus vacaciones.

4 tendencias en alojamientos vacacionales

Una de las grandes tendencias para 2025 es el workation, vacaciones en las que también estás trabajando. Para las personas que tienen teletrabajo o son nómadas digitales, esta es una gran opción para descubrir nuevos destinos y vivir una experiencia distinta. Para este tipo de viajes, los apartamentos de larga estancia como los de Blueground son la mejor alternativa, con todas las comodidades para vivir y trabajar.

Por otro lado, el co-living está tomando cada vez más fuerza, y también es una alternativa muy utilizada por nómadas digitales, emprendedores y teletrabajadores. Estos alojamientos combinan habitaciones privadas con áreas comunes y una extensa programación de actividades, facilitando la interacción entre viajeros.

Para los viajeros que buscan una experiencia más local y low-cost, el intercambio de viviendas es una tendencia muy interesante. Existen muchas plataformas que ofrecen este servicio y permiten alojarse en viviendas completamente equipadas y que se ajusten a tus necesidades. Esta alternativa tiene un costo menor que otras opciones, porque requiere que también ofrezcas tu vivienda en intercambio, por lo que no es una opción para cualquiera.



Y por último debemos mencionar las branded residences, una de las tendencias más novedosas y exclusivas de este año. En esta propuesta, marcas de lujo y cadenas hoteleras premium se unen para crear espacios residenciales turísticos de gran nivel. En Madrid, la marca Bvlgari se ha aliado con Four Seasons para crear estancias turísticas de alto nivel para quienes buscan exclusividad.