Premio al esfuerzo intelectual

Un año más tuve el placer de acudir a la anual premiación que lleva a cabo la Fundación Francisco Umbral, con su gerente Ana Valencia como portaestandarte de la entidad que mantiene viva la llama de la umbraliana memoria.

Se otorga en dicho cónclave el galardón al mejor libro del año precedente. En este caso fue al libro de historia “Fuego cruzado” (Galaxia Gutenberg), de los historiadores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, un libro el antedicho que consideró merecedor de tal reconocimiento el insigne jurado que habitúa a ser conformado por intelectuales de harto reconocido prestigio. Muchos de ellos estuvieron presentes en la ceremonia.



Asimismo subieron al atril el viceconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Luis Martín, la alcaldesa de Majadahonda, Dolores Moreno, el director de “El Mundo”, Joaquín Manso, Manu Llorente, jefe de Cultura de “El Mundo” y María España (Viuda de Francisco Umbral y presidenta de su fundación).



Una vez fue entregado el premio a los agraciados, estos intervinieron en un sugerente coloquio coordinado por el catedrático Santos Sanz Villanueva en el que también intervino el profesor y crítico Francisco Rodríguez Lafuente.

Sanz Villanueva señaló el hecho de que en la Fundación Francisco Umbral se da una tendencia a premiar obras que se salen del discurso convenido. Manuel Álvarez apuntó que al plantearse el libro no quisieron dejar oportunidad a la crítica descalificatoria de denostar el volumen en ese momento objeto de reconocimiento, no en vano, proseguía, un dilatado tiempo de arduo trabajo contempla tal resultado (años asidos a ingentes bases de datos). El propio Álvarez se congratulaba de que el reconocimiento les llegara no del lado académico, sino de la sociedad civil, toda vez que dicho premio supone un incentivo a, sin abdicar de la rigurosidad, llegar a un público más amplio.

Adujeron los autores un enfoque basado en la ecuanimidad huyendo del guerracivilismo para abordar uno de los periodos más complejos de España, absteniéndose de juzgar y bogando por ser objetivos a través de la presentación de datos fehacientes.

Fernando del Rey se refirió al paulatino estrechamiento del espacio de los moderados que se fue obrando ya desde octubre de 1934. Y conjeturó acerca de que más bien fue la guerra la que creó la polarización, y no a la inversa.

En fin, nueva luz afirmaban querer arrojar con su libro los autores hacia las más opacas fisuras, esas que suelen ser solventadas mediante clichés de ocasión, y al hacerlo se propusieron abrazar el más riguroso y objetivo historicismo.



Como suele ser habitual, el ágape posterior al coloquio estuvo nutrido por una tan selecta como variopinta amalgama de gentes entre los que se hallaban tres de los conspicuos miembros del jurado (Darío Villanueva, César Antonio Molina y Fany Rubio) con los que tuve opción de mantener una grata conversación y de hacerme la foto que aquí traigo, pese a que no salió con la nitidez que hubiera deseado, pues no siempre halla a uno a mano a tres popes de la cultura patria unidos espacio-temporalmente.