38 edición del Salón Gourmets, del 7 al 10 de abril en Madrid

La Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad, el escaparate más exclusivo de Europa, ofrecerá 55.000 productos nacionales e internacionales de alta gama en los 6 pabellones, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Ifema.

Sus avaladas trayectorias ofrecen cifras crecientes de visitantes, y este año se espera que la cifra supere los 100.000 profesionales de los sectores de restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado.

El martes 8, la Comunidad Foral celebrará su día

El pabellón 4 de Ifema se llenará de sabores y experiencias en torno a su riqueza gastronómica y cultural con 13 Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) como aceites, quesos, pimientos, alcachofas, espárragos, pero también cordero, ternera, vinos, cavas y, por supuesto, pacharán.

Productos navarros

Conducido por el presentador Julian Jantzi, la jornada comenzará con el tradicional chupinazo navarro y un “almuercico” con chistorra de Navarra, recientemente nombrada IGP y vino tinto de la DO Navarra. Después los asistentes podrán disfrutar de los productos de la huerta navarra a través de sus productores y el territorio donde se cultivan. Como el carpaccio de espárragos – los primeros de la temporada– cocidos con aceite navarro acompañado de un vino rosado de la DO Navarra que podrán degustar los asistentes.

D.O. Navarra

Durante la tarde, los visitantes podrán crear sus propias etiquetas de vino de la DO Navarra, probar los quesos de las DO Roncal e Idiazábal en una cata comentada por expertos y terminar el Día con los cócteles de pacharán navarro y la música en directo de DJ Carlos R. y Ahikar Azcona.

Además, desde las 10:00 y hasta las 19:00 h los asistentes podrán disfrutar de experiencias inmersivas y tecnológicas relacionadas con la gastronomía y la cultura de Navarra: recorrer virtualmente los paisajes navarros en bici, descubrir la recogida del pimiento, del espárrago o los viñedos de la DO Navarra a través de unas gafas 360º y vivir la trashumancia en el Valle de Roncal.