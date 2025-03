El nadador Isaac López llega al TOP 5 europeo de los 400m libres de natación en la categoría máster 40-44

Isaac López, ex deportista de élite y actual CMO de Quinton BioTech Labs, es nadador del Club Atlético Montemar, en Alicante. Con esta nueva marca destaca en la categoría máster 40-44, revalidando su récord personal tras su último gran hito, el pasado mes de julio, en el que quedó como subcampeón de España Máster en 400 metros libres de natación El Club Atlético Montemar de Alicante celebra el extraordinario desempeño de su nadador Isaac López, director de comunicación y marketing de Quinton BioTech Labs, quien ha logrado finalizar en el top 5 europeo tras obtener la quinta mejor marca continental en la prueba de 400 metros libres en la categoría de 40-44 años. Este registro ha sido oficialmente acreditado en el ranking europeo de la temporada 2024, situando a Isaac López como el quinto mejor nadador de Europa en su categoría.

El Campeonato de España Máster, celebrado en la piscina olímpica de Castellón, reunió a los mejores nadadores nacionales en un ambiente de máxima competitividad. Isaac López supo gestionar perfectamente el ritmo de la prueba para detener el cronómetro en 4:23.70, un registro que finalmente le ha colocado entre los mejores nadadores de Europa en el ranking oficial de la temporada 2024 Master 40-44.

Isaac López consiguió esta marca durante el Campeonato de España Máster celebrado en Castellón el pasado mes de julio, donde firmó un espectacular tiempo de 4:23.70. Este logro no solo reafirma la calidad y el compromiso de Isaac López con la natación, sino que también pone en valor la labor y el apoyo constante del Club Atlético Montemar, que continúa formando y respaldando a deportistas de todos los niveles.

Isaac López no es un desconocido en el ámbito deportivo. Antes de destacar en la natación máster, Isaac López fue triatleta profesional, logrando importantes resultados a nivel internacional elite. En su vuelta a la competición, después de 8 años sin competir en triatlón, en 2024 ha quedado subcampeón del mundo de triatlón sprint en la categoría de 40-44 años, un hito que refleja su polivalencia y su capacidad para competir en diferentes disciplinas.

"Estoy muy satisfecho con el resultado obtenido en la pasada temporada. Haber logrado una de las mejores marcas europeas es una recompensa al trabajo constante y al apoyo del equipo y de la familia. Esta temporada está siendo muy positiva y es motivador para seguir mejorando", declaró Isaac López tras la publicación del ranking oficial.

Desde el Club Atlético Montemar, la dirección técnica ha expresado su orgullo por el éxito de Isaac López y ha destacado su papel como referente para el resto de los nadadores del club, "Isaac es un ejemplo de constancia, sacrificio y pasión por el deporte. Sus logros son fruto de una trayectoria ejemplar y de un compromiso absoluto con la competición y la superación personal", afirmó el director deportivo del club.

Quinton, una compañía que vela por la salud física y mental de su equipo

Quinton alberga décadas de extremo compromiso con el bienestar de su plantilla, algo que queda patente desde la creación del Laboratorio de Bienestar, uno de los pilares de la empresa desde su formación, hace más de 25 años. Por tanto, todas sus actividades y propuestas están destinadas al mismo fin: mejorar la calidad de la vida emocional y física del grupo.

Desde su Laboratorio de Bienestar se desarrollan tres ejes diferentes: Conciliación: (el eje que le da calidad de vida diaria al equipo), Totum Spirit (relativo al bienestar físico o deportivo) y Quinton Wellness, (que integra la nutrición o el confort personal, entre otros) con el objetivo de que toda la plantilla pueda disfrutar de tiempo de calidad, en lo personal, profesional y familiar. En este programa se recogen más de 90 medidas para tal fin. Por ello, no es casualidad que la empresa biotecnológica esté involucrada en diferentes competiciones deportivas y que sean los propios laboratorios quienes impulsen esta faceta de la plantilla "desde dentro" del tejido empresarial.

Pero, el fomento de la actividad física en la salud integral del equipo no solo se consigue a través de estas medidas. Quinton también posee una línea de negocio específica para la nutrición deportiva: Quinton Sport, así como su última solución en el mercado, los nuevos geles energéticos a partir de agua de mar, destinados, eminentemente, a mejorar la resistencia en deportistas como Isaac.

Sobre Quinton

En 1996, Joan Miquel Coll, un emprendedor español vinculado al sector farmacéutico, adquirió los laboratorios y obtuvo la patente del protocolo de producción desarrollado por René Quinton, creando en Alicante Laboratorios Quinton Internacional.

El laboratorio cuenta con amplias instalaciones funcionales y equipadas con las últimas tecnologías. Su unidad de producción cumple con las normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22716 GMP FDA for Dietary Supplements y ha obtenido el Certificado de I+D por la Agencia de Certificación en Innovación Española.

Los Vortex planctónicos, de donde se extrae el agua de mar, están protegidos por leyes marítimas internacionales. La extracción de Agua de Mar Quinton se controla escrupulosamente para garantizar su preservación, mediante técnicas de microfiltrado en frío, conforme a la Farmacopea europea y con su preparación posterior en salas blancas, siguiendo el protocolo original de René Quinton.