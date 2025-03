La Alianza #CEOPorLaDiversidad define el futuro de las políticas de diversidad con una apuesta firme por la pluralidad, la ética empresarial y los valores democráticos

En un contexto de máxima polarización ideológica que afecta a la cohesión social, la Alianza #CEOPorLaDiversidad, desarrollada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE y de la que ya forman parte 97 CEO, se ha reunido para reflexionar sobre los principios que han de regir las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión en el futuro Se ha celebrado la jornada anual de la Alianza #CEOPorLaDiversidad, una iniciativa pionera en Europa, desarrollada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, cuya misión es unir a los CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (DEI), acelerando el desarrollo de estrategias que contribuyan a mejorar la excelencia empresarial y a reducir la desigualdad y la exclusión social en España.

El encuentro ha congregado a 27 CEO de las empresas y entidades adheridas a esta Alianza: Acerinox, Agilent Technologies, Airbus España, American Express España, Arcelormittal España, Atos, Bahía de Bizkaia Gas, Baker Mckenzie, CBRE GWS, Elecnor, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Ivirma, Kantar Insights, Kapsch TrafficCom, KPMG, Maersk, Mitsubishi Electric, Redeia, Sonepar Spain, Star madrid, The Adecco Group, Trigo Adr Iberia, Universidad Carlos III de Madrid, Uría Menéndez Abogados, Verallia y Worldline iberia.

Durante el acto, se ha realizado un análisis de las tendencias, claves y principios sobre los que deben sustentarse las políticas de DEI, en un contexto de creciente polarización ideológica. En el último año, la diversidad ha sido instrumentalizada en debates sobre cuestiones como el lenguaje, la meritocracia, el género, la ideología ‘woke’ o las migraciones, desviando el foco de su verdadero propósito: mejorar la vida de las personas, defender el Estado de Bienestar y contribuir a la competitividad e innovación empresarial.

A partir de esta premisa, la conclusión de la jornada ha sido clara: las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión deben alinearse con los valores democráticos, el respeto a la pluralidad y la ética empresarial. En un momento marcado por una intensa batalla cultural, las empresas y sus líderes tienen la responsabilidad de actuar con un propósito firme, orientado al bien común y a enfrentar los grandes retos para el desarrollo humano y social a los que se enfrenta España y Europa.

Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, ha inaugurado el acto y ha comentado que: "#CEOPorLaDiversidad es una Alianza a la vanguardia en Europa que piensa e invierte en las personas. Hoy, la gran agenda de España es el talento. Atraerlo, fidelizarlo y motivarlo es prioritario para nuestro crecimiento y bienestar. Estamos ante una situación de desafíos nuevos y, más que nunca, es necesario contar con todo el talento y desarrollar estrategias eficaces de DEI para alcanzar la excelencia como sociedad y como compañías. Las personas son el activo fundamental para seguir creando valor para una sociedad más justa y con más oportunidades para todos".

A continuación, ha intervenido Ángel Sánchez, director general de la Fundación CEOE, destacando que: "En el momento actual, las estrategias de diversidad, equidad e inclusión tienen que ayudar a las empresas a fortalecer la cohesión social y la competitividad de nuestro país. Tenemos que dar respuesta a los grandes desafíos a los que se enfrentan la sociedad española y el tejido empresarial. Los retos que se presentan por delante son muy significativos. Es necesario entenderlos bien y actuar con responsabilidad y liderazgo".

Por su parte, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, ha recordado que: "Desde esta Alianza, que en 2025 cumple seis años de trayectoria, siempre hemos defendido que las estrategias de DEI deben responder a los grandes retos de nuestra sociedad como el desempleo, el envejecimiento de la población o la erradicación de la pobreza. Las empresas tenemos la responsabilidad de trabajar de manera conjunta para fortalecer el Estado de bienestar y la competitividad del talento en España. Encuentros como este permiten reflexionar, alinear esfuerzos y seguir remando en la misma dirección, incluso cuando los vientos soplan en contra".

El momento de la verdad para las políticas de DEI

Durante el acto, Pablo García, DIRCOM de la Fundación Adecco y miembro del equipo operativo de la Alianza, ha presentado el informe "El estado de las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) 2025: el momento de la verdad". Un análisis cuyo objetivo es arrojar luz a las empresas, en medio de una batalla cultural en la que el debate en torno a la diversidad, más allá de generar unidad, tiende a dividir.

"La batalla cultural en la que estamos inmersos desvía la atención de lo realmente importante: abordar las brechas sociales y empresariales que aún persisten en España y que condicionan la competitividad. Es fundamental fomentar un entorno donde prevalezca la pluralidad de pensamiento, impulsando la escucha activa como herramienta para construir consenso y avanzar hacia el bien común. En este sentido, la cultura de la cancelación supone un riesgo, ya que limita el diálogo y empobrece el debate. Es necesario reemplazarla por una conversación abierta y constructiva que permita encontrar puntos de encuentro en cuestiones que generan división", ha explicado Pablo García.

Claves geopolíticas para la toma de decisiones en tiempos de incertidumbre

Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del CNI, ha sido el conferenciante invitado en esta jornada anual de la Alianza. Su profundo conocimiento y experiencia en geopolítica y geoestrategia han brindado a los CEO una perspectiva esencial para la toma de decisiones, en un escenario marcado por la incertidumbre.

"Si hay un rasgo que define el mundo actual, es la incertidumbre, y la incertidumbre genera ansiedad. Por primera vez en la historia, convivimos con tres revoluciones simultáneas que están transformando nuestras vidas y desafiando nuestros modelos tradicionales, La primera es la robotización, que genera inquietud ante el impacto en el empleo y los cambios en los modelos productivos. La segunda es la revolución digital, cuyo desarrollo y regulación siguen siendo una incógnita y representan uno de los grandes retos globales, con importantes desacuerdos entre las principales potencias. Y la tercera es la revolución demográfica: desde 1945, la población mundial se ha triplicado, ejerciendo una creciente presión sobre los recursos y desafiando la sostenibilidad del planeta. Este contexto ha acelerado el ritmo de los cambios de forma exponencial, poniendo en cuestión muchas de las estructuras que considerábamos sólidas. Además, el centro de gravedad mundial se ha desplazado, dejando atrás el Atlántico Norte, lo que supone un desafío estratégico para Europa. Si no somos capaces de adaptarnos, corremos el riesgo de quedar relegados en el escenario global. Europa necesita reforzar su integración, actuar con unidad y proyectarse hacia el exterior con una sola voz. Solo así podremos afrontar con éxito los desafíos del presente y aprovechar las oportunidades que surgen en este momento complejo que nos ha tocado vivir", ha explicado.

Liderazgo empresarial en la encrucijada: la DEI frente a la polarización y la incertidumbre global

La jornada ha concluido con la intervención de Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco. "A lo largo de mi trayectoria en el ámbito de los Recursos Humanos siempre he defendido el mérito, la excelencia y el talento de las personas; sin embargo, creo que ningún proyecto empresarial y ninguna carrera profesional tienen sentido si no se desarrollan para mejorar lo humano y la humanidad. De eso van las estrategias de diversidad, equidad e inclusión (DEI)".

En la misma línea, ha instado a los CEO a "alejarse de posturas ideológicas polarizadas y a mantener vivo el capital espiritual de las empresas, orientando sus políticas de DEI a mejorar la vida de las personas, siempre apoyándose en el respeto a la pluralidad, a la ética empresarial y a los valores democráticos".

Asimismo, Sánchez ha destacado la importancia del liderazgo: "hoy más que nunca, necesitamos líderes con coraje y principios sólidos. Liderar es poner a las personas en el centro y apoyarse en valores fundamentales como la libertad, la justicia o la dignidad, que sirvan de brújula para tomar decisiones".

Sobre la Alianza #CEOPORLADIVERSIDAD

Esta Alianza liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española. https://ceoporladiversidad.com/