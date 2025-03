´Un viaje de amor y pérdida´, un testimonio real que toca el corazón, despierta emociones y llena de esperanza.

CÍRCULO ROJO.- "Un viaje de amor y pérdida" no es solo un libro, es un testimonio de vida nacido del profundo dolor tras la pérdida de Gasparín, el hijo del autor. Desde el corazón, comparte sus sentimientos, pensamientos y aprendizajes, mostrando cómo transformó el dolor en amor y el drama en esperanza.

Esta obra nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, es posible encontrar luz. Nos habla de la capacidad innata del ser humano para renacer, hallar fuerzas en la adversidad y convertir el sufrimiento en un camino de aprendizaje, crecimiento y propósito de vida.

Con un estilo íntimo y conmovedor, Un viaje de amor y pérdida busca ofrecer luz y esperanza a quienes enfrentan su propio duelo, batallas emocionales o adversidades. Pero también es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, a valorar lo que tenemos antes de perderlo, a ser agradecidos por las pequeñas grandes cosas que nos rodean y a practicar la solidaridad como un camino hacia una vida más plena, con significado y convicción.

El libro también tiene un propósito solidario: todos los beneficios se destinarán a la Fundación Menudos Corazones, en apoyo a niños con cardiopatías congénitas, la misma enfermedad que se llevó a Gasparín. Con este gesto, el autor convierte el libro en un legado vivo, un tributo a su hijo y un faro de solidaridad para quienes más lo necesitan.

“El dolor y el amor no son opuestos; son fuerzas que pueden convivir y transformarse en esperanza.”

“Si yo pude renacer tras la pérdida de mi hijo, ¿qué no podrías lograr tú?”

SINOPSIS

"Un Viaje de Amor y Pérdida" es mucho más que un libro; trasciende incluso mi propia historia personal con la pérdida de mi hijo Gasparín. En este viaje comparto emociones, pensamientos y aprendnsaizajes que transformaron mi dolor en amor y este drama en esperanza. Es una fuente de luz para quienes enfrentan adversidades y una invitación a reflexionar sobre lo realmente importante en nuestras vidas: “No sabía lo que tenía hasta que lo perdí”. Todos sus beneficios se destinan a la Fundación Menudos Corazones en honor a Gasparín.