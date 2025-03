Carlos Sainz sobre Williams: “Es un coche y un equipo mejor de lo que esperaba”

DAZN, la plataforma global líder de entretenimiento deportivo, estrena “Carlos Sainz, la gran esperanza de Williams”, un reportaje exclusivo sobre Williams Racing en el que se analiza el nuevo proyecto de la emblemática escudería británica para volver a la élite de la Formula 1. Con testimonios inéditos de Carlos Sainz, Alex Albon y James Vowles, director del equipo, los aficionados podrán conocer los objetivos y aspiraciones del renovado equipo a las puertas de que arranque la temporada. Este nuevo reportaje ya se puede disfrutar de forma totalmente gratuita solo con registrarse en DAZN.com.



Carlos Sainz, la gran apuesta de Williams para 2025, se muestra optimista con su llegada tras las pruebas de Bahréin: "Vi que era un coche y un equipo mejor de lo que esperaba. Hemos sido rápidos y me he podido adaptar rápido". Además, destaca la ambición del equipo: “Estamos en un proceso de cambio que genera buenas sensaciones. Llegan sponsors, fichamos ingenieros y gente que quiere unirse al proyecto. Esto demuestra que Williams va en serio y que tenemos las cosas claras para regresar a la cima".

El piloto español también se sincera sobre su exequipo: "Cuando me fui de Ferrari les dije a todos los ingenieros y a Charles (Leclerc) que están listos para luchar por el Mundial de este año, y creo sinceramente que lo pueden ganar".

Sainz, en busca de la perfección

Por su parte, el director de la escudería, James Vowles, revela por qué Carlos Sainz es la pieza clave que buscaba para liderar el proyecto: "Esto es justo lo que quería, alguien que busque la perfección en cada detalle. Alguien que exprima cada milésima. Y él lo hace". Además, subraya la filosofía de trabajo del piloto madrileño: "Enfoca las cosas de manera muy sencilla: estamos aquí y tenemos que llegar allí, así que vamos a por ello. Eso demuestra motivación y ganas de triunfar".

El ingeniero británico remarca la importancia del liderazgo dentro del equipo: "Esto no va sobre mí, ni Carlos, ni Alex (Albon). Se trata de Williams, necesito líderes y ambos lo son. Los dos son buenos, saben cómo mejorar el coche y cómo comunicarlo”.

Por su parte, Alex Albon, compañero de Sainz, destaca la buena conexión existente entre ambos: "Carlos llega con mucha experiencia, sabe cómo ajustar el coche y creo que hay buena sinergia en tratar de entendernos. Espero aportarle cosas que le ayuden aquí en Williams, y él puede traer cosas aprendidas en Ferrari".

La Formula 1 arranca este fin de semana en DAZN

Este contenido exclusivo ya se puede disfrutar con el plan Motor de DAZN, que incluye toda la acción de la F1 con entrenamientos, clasificaciones y carreras, además de MotoGP, NASCAR o WorldSBK, así como una extensa oferta de documentales y reportajes exclusivos desde solo 9,99€ al mes*.