Cualquier otro nombre; una búsqueda donde el destino, el amor y el miedo se entrelazan

La Editorial Caligrama presenta Cualquier otro nombre, una fascinante aventura sobrenatural escrita por C. G. Castellanos, donde un grupo de amigos se adentra en lo desconocido para enfrentarse a horrores más allá de la realidad que conocemos. Una historia que combina el terror, la amistad y la búsqueda de un amor imposible en un viaje hacia lo inimaginable.

Un viaje a lo desconocido, donde la magia, el horror y el destino se entrelazan en una búsqueda inexplicable

En Cualquier otro nombre, un grupo de amigos se ve arrastrado por un peligroso periplo hacia lo desconocido, en el que deben adquirir habilidades sobrenaturales para sobrevivir a un horror que no logran comprender. A lo largo de su viaje, buscan algo que parece escaparse de su entendimiento: un amor imposible, un sueño fragmentado y un nombre que puede tener el poder de unirlo todo. Un nombre, aparentemente cualquiera, que es la clave para entender su destino final. La historia se convierte en una búsqueda constante hacia lo inexplicable, donde la realidad se disuelve y lo sobrenatural entra en juego.

Una novela que te atrapa en un universo de terror, amistad y lo inexplicable

Con una trama profunda y personajes complejos, Cualquier otro nombre te lleva a través de un viaje donde las reglas de la realidad se rompen y lo imposible se convierte en posible. La historia promete mantenerte en vilo, con un relato que explora las fronteras entre la vida y la muerte, el amor y la amistad, lo mundano y lo sobrenatural.

El autor

C. G. Castellanos nació a finales de los setenta en Madrid, pero su corazón pertenece al pueblo conquense de Priego, donde creció inmerso en la cultura creepy ochentera: monstruos, muertos vivientes y la magia de las historias de terror y fantasía. Desde pequeño, se sintió cautivado por los mundos oscuros y fascinantes, y esa fascinación se convirtió en su vida, narrando historias de amistad, amor y lo sobrenatural. Cualquier otro nombre es una de sus obras más ambiciosas, donde fusiona sus influencias de terror con su estilo único y absorbente.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales