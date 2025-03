Éxito rotundo en el Primer Encuentro Activo por la Obesidad organizado por Cadena Dial

El pasado 4 de marzo, el Teatro Eslava de Madrid vibró con el Primer Encuentro Activo por la Obesidad, un evento sin precedentes organizado por Cadena Dial en colaboración con Lilly y B Travel. Esta iniciativa, que combinó música y concienciación, reunió a cientos de asistentes con el objetivo de romper el estigma de la obesidad y fomentar el movimiento como herramienta de cambio.

La emoción estuvo presente en cada momento, especialmente con los momentos de las actuaciones de Marche, Gonzalo Hermida y Melocos, que hicieron que el público no pudiera quedarse quieto. Melocos nos hizo cantar y bailar con sus grandes éxitos como Cuando me vaya y sorprendió con versiones de Karol G y Duncan Dhu.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Gonzalo Hermida y Andrés Koi (ex DVicio), quienes interpretaron por primera vez Mamá, te prometí, un tema cargado de sentimiento que conmovió a todos los asistentes.

El broche de oro lo puso Merche, quien cerró la velada por todo lo alto. Su talento y su voz única nos hicieron disfrutar de un final de fiesta inolvidable, en el que no faltó Abre tu mente, un hit que nunca pasa de moda y que puso a todos a bailar.

Además, entre las actuaciones se contó con las vibrantes performances de We Fan Dance, conocidos colaboradores de un mañanero en la televisión, entrevistas en radios, TV y aparición en un documental de baile promoviendo el moverse.

El evento, celebrado en el emblemático Teatro Eslava, no solo ofreció entretenimiento, sino que también se convirtió en una poderosa plataforma de sensibilización. A través de la música y la participación activa del público, el mensaje de inclusión y concienciación llegó con fuerza, cumpliendo el propósito de este primer encuentro.

Desde Cadena Dial, junto con la farmacéutica Lilly y la agencia de viajes B Travel, se valora muy positivamente la acogida de este evento, que marca un antes y un después en la forma de abordar esta problemática. Con una respuesta entusiasta del público y una atmósfera cargada de emoción y compromiso, el Primer Encuentro Activo por la Obesidad se consolida como un referente para futuras iniciativas.