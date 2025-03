El Gastronauta; Un viaje gastronómico con alma, pasión y la mejor paella de Málaga

En el corazón de Málaga, donde cada vez es más común tropezarse con franquicias y restaurantes sin alma, El Gastronauta es un oasis de autenticidad. No es solo un restaurante; es la historia de una pareja que apostó por su sueño hace exactamente nueve años, el 5 de marzo de 2016, comenzando mano a mano en su pequeño local de la calle Echegaray. Él en la cocina, ella en la sala, sin más ayuda que su talento y su pasión.

A lo largo de los años, han crecido enfrentando juntos crisis y desafíos – desde los inicios difíciles hasta una pandemia y algún que otro obstáculo burocrático –, pero siempre han salido reforzados como pareja, como socios y como equipo. Hoy, El Gastronauta sigue siendo un referente en la ciudad, un lugar donde el producto fresco, la cocina de cercanía y la autenticidad son la base de cada plato.

Un emblema de la paella en Málaga Si hay algo que ha consolidado la reputación de El Gastronauta, es sin duda su paella, reconocida durante más de siete años como una de las mejores de Málaga. Aquí no hay atajos ni prisas: cada paella se hace al momento, paso a paso, siguiendo una elaboración artesanal que respeta los tiempos y la tradición. Porque en El Gastronauta tienen claro que "La vida con calma, sabe mejor", y eso se refleja en cada bocado.

No es casualidad que malagueños y turistas hagan parada obligatoria en este rincón para disfrutar de una paella cocinada con mimo, con un arroz en su punto perfecto, sabores que transportan y una fidelidad absoluta a la calidad del producto.

El valor de lo auténtico El Gastronauta ha crecido, pero sin perder su esencia. Han ampliado equipo y espacio, ahora, su sede principal se encuentra en Calle Dos Aceras 20, pero mantienen intacto el trato cercano y la calidez que los define desde el primer día. En un panorama gastronómico dominado por lo impersonal y lo estandarizado, este restaurante es un recordatorio de que la buena cocina, cuando se hace con alma, no necesita artificios ni etiquetas.

Aquí, cada plato cuenta una historia, cada ingrediente es elegido con esmero, y cada cliente es recibido como en casa. Y quizás por eso, después de nueve años, El Gastronauta no solo sigue en pie, sino que brilla más que nunca.