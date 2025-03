Silver Film Festival proyectará 18 películas en su tercera edición

El festival de cine y pensamiento Silver Film Festival (S/FF) celebrará entre el 24 y el 28 de marzo de Bilbao su tercera edición con una programación centrada en la intergeneracionalidad donde se podrán ver 7 largometrajes y 11 cortometrajes, además de una charla impartida por la neurocientífica Ana Ibáñez.



Este festival trabaja con el cine y la cultura como herramientas de transformación social. En un momento donde las narrativas dominantes nos categorizan y dividen, el cine tiene el poder único de visibilizar las conexiones que nos fortalecen y enriquecen como seres humanos.

S/FF25 reflexiona sobre la idea de que las sociedades tienen que ser para todas las edades. Por eso apuesta este año por la intergeneracionalidad e invita a imaginar cómo podría ser una sociedad donde verdaderamente la edad no cuente.

La gala de inauguración se celebrará el 24 de marzo en el Teatro Arriaga a partir de las 18:30. Durante el acto, se entregará el premio Silver Saria a la cineasta navarra Helena Taberna y concluirá con la proyección de 'My favourite cake'.

En su tercera edición, S/FF programa los estrenos en Euskadi de los largometrajes: 'My favourite cake' de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, '8' de Julio Medem, 'Saturno' de Daniel Tornero, 'Pedro' de Liora Spilk Bialostozky. Y el cortometraje 'Agonía' de Eulàlia Ramon.

La programación completa de la tercera edición del S/FF se ha presentado esta mañana en el Teatro Arriaga, en una comparecencia en la que han participado Nerea Melgosa, Consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfica del Gobierno Vasco; Juan Ibarretxe, Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao; y Marian Gerrikabeitia, directora del Festival.

Marian Gerrikabeitia, directora del S/FF, ha explicado que "el trabajo intergeneracional puede ayudar en la eliminación de barreras mentales o ideológicas, a frenar estereotipos negativos, ensanchar conocimientos y favorecer la aceptación donde no la había".

El certamen está organizado por Tú & Yo Producciones, Fundación EDE y Silver Revolution Elkarte Kulturala, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, Gobierno Vasco, Fundación BBK, Diputación Foral de Bizkaia y Zineuskadi.