MWC 2025: El termómetro digital para la IA, el 6G, la sostenibilidad y la gestión de riesgos

Bajo el lema ‘Converge. Connect. Create’, el Mobile World Congress (MWC) 2025 reune estos días en la capital catalana a los principales actores de la industria tecnológica para debatir sobre el futuro digital en un contexto de incertidumbre, aceleración digital y urgencia por la sostenibilidad.

“Este evento no solo servirá como plataforma para conocer las últimas innovaciones, sino también como un indicador clave sobre cómo las empresas están enfrentando los desafíos de un mundo cada vez más interconectado”, explica Sergi Simón, coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN UN MUNDO INTERCONECTADO

La creciente interdependencia digital lleva asociada una cantidad de riesgos que deben ser gestionados con precisión quirúrgica. En MWC 2025, Sergi Simón espera ver una mayor discusión sobre la evolución digital sostenible: “¿Estamos realmente preparados para un mundo donde la ciberseguridad, la privacidad de los datos y la integridad de la inteligencia artificial sean cada vez más vulnerables? El acelerado despegue de la IA generativa y el despliegue masivo del 5G (con la cercana llegada del 6G) plantean nuevos escenarios de amenazas”.

Para este experto, “no se trata solo de ataques cibernéticos, sino de la confiabilidad de los sistemas que procesan y analizan datos en tiempo real”. En este contexto, una de expectativas es que las grandes compañías tecnológicas presenten avances en marcos de seguridad que no solo protejan los sistemas, sino que también ofrezcan mayor transparencia y auditabilidad. “Si tras el evento las soluciones siguen sin abordar estos temas en profundidad, sabremos que la industria aún no está priorizando lo suficiente la seguridad sobre la velocidad de innovación”, mantiene el coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School.

LA SOSTENIBILIDAD COMO IMPERATIVO: LOS LÍMITES DEL CONSUMO ACELERADO

Ya no es suficiente que la tecnología sea innovadora. Ésta debe ser responsable. La sostenibilidad será un eje clave en el MWC 2025, pero el gran interrogante es si realmente veremos soluciones que marquen una diferencia o si seguiremos en la etapa de la ‘sostenibilidad como marketing’ o aún más, buscando posicionarse con posturas ‘negacionistas’ al lado de determinadas corrientes políticas globales.

Sergi Simón afirma que “las expectativas aquí son altas. Se ha hablado mucho de cómo la IA y el IoT pueden optimizar el uso de recursos en ciudades inteligentes, en la gestión de infraestructuras críticas y en la eficiencia energética de las telecomunicaciones. Sería interesante ver presentaciones que demuestren avances concretos en estos campos, más allá de los conceptos teóricos que han dominado ediciones anteriores”.

Otro punto de evaluación clave es la huella ambiental de los dispositivos y redes. Este experto se pregunta: “¿Veremos compromisos tangibles de los gigantes tecnológicos en la reducción de su impacto? ¿O seguiremos con promesas de neutralidad en carbono sin planes de implementación detallados? Al finalizar el MWC, podremos contrastar si las promesas han sido realistas o si seguimos atrapados en la narrativa sin acción”.

LA IA, EL 6G Y LA NECESIDAD DE PLANTEAR UN NUEVO ECOSISTEMA DIGITAL

El MWC 2025 es, sin duda, un escaparate para la inteligencia artificial en todos sus ámbitos. El coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School considera que “veremos avances significativos en la IA aplicada a la gestión de redes, la optimización del consumo energético y la personalización de servicios. Sin embargo, la gran pregunta será si estas innovaciones llegan con una estrategia clara de mitigación de riesgos éticos y regulatorios”.

Por otro lado, Sergi Simón destaca que el 6G comenzará a hacer ruido en esta edición: “Aunque su despliegue masivo aún está lejos, esperamos ver definiciones más concretas sobre su impacto potencial en sectores estratégicos como la industria, la salud y la movilidad. Pero, más allá de la velocidad y la baja latencia, la cuestión clave será si los desarrolladores y las empresas están considerando modelos de negocio sostenibles y accesibles para su implementación global”.

Este evento permitirá analizar si las tendencias y promesas presentadas son realmente innovadoras y viables. El profesor de EALDE Business School explica que los principales indicadores de éxito serán los avances en ciberseguridad y resiliencia digital, para comprobar si se han presentado soluciones efectivas y realistas que protejan los ecosistemas interconectados; los compromisos tangibles en sostenibilidad, para evaluar si se han anunciado iniciativas con impacto medible o solo intenciones abstractas; y las aplicaciones prácticas de la IA y el 6G, para determinar si las demostraciones han sido disruptivas o simplemente una repetición de conceptos ya explorados.

En este escenario, el MWC 2025 es un termómetro para evaluar el verdadero compromiso de la industria con un futuro seguro, ético y sostenible.