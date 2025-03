Areso: “Podemos ganar al Barça y vamos a por ello, pero hay que hacer un partido perfecto y que ellos no estén bien”

Jesús Areso, lateral derecho de Osasuna, se ha confirmado como el futbolista más regular del equipo rojillo en febrero y ha conseguido su primer premio como ‘Jugador Kosner del mes’. El zaguero navarro ha logrado 46 puntos y se ha impuesto en una ajustada votación a sus compañeros Aimar Oroz y Sergio Herrera, ambos con 44 unidades.



En una entrevista exclusiva con Kosner, patrocinador principal del conjunto navarro, Areso ha mostrado su felicidad por lograr este galardón: “Recibir un premio siempre es algo especial, y más si es el premio a jugador del mes de febrero. Creo que la temporada ha ido de menos a más, estoy disfrutando mucho ahora. Esto es el premio y culmina bien el mes de febrero”.

Osasuna está situado actualmente en el 11º puesto de la tabla y mira de reojo los puestos europeos, pero Areso apuesta por ir paso a paso respecto a los objetivos para este curso: “Yo personalmente te diría que miro más certificar la permanencia. Y como grupo, creo que lo más importante primero es conseguir el objetivo y luego mirar para arriba. Hemos tenido muchas oportunidades de engancharnos ahí y creo vamos a tener muchas más seguro”.

Dura salida a Montjuic

El próximo sábado, el equipo navarro afronta una dura prueba en su visita al FC Barcelona, líder de la competición, aunque el lateral cree que pueden dar la sorpresa y hacerse con la victoria: “El partido de la primera vuelta contra el Barça es parecido al de ahora (...) Creo que se puede hacer, podemos conseguirlo, y vamos a por ello, pero hay que hacer un partido perfecto y que ellos tampoco estén bien”.

A nivel personal, Jesús Areso está siendo un fijo para Vicente Moreno y es uno de los jugadores que más minutos acumula, lo que en su opinión, le está haciendo mejorar: “Creo que soy un jugador más maduro que el del año pasado, porque he mejorado en muchas cosas. Hay cosas que te las dan los partidos, pero con más partidos y más experiencia seré mejor jugador, así que aun no he tocado techo”.

En ese sentido, señala que una de las claves de su rendimiento actual está estrechamente relacionado con su cesión al Burgos: “A veces se dice que la Segunda División es una mili y creo que así fue porque me vino muy bien. Me hizo mucho más jugador, fui consciente individualmente de mis cualidades, porque hay muchas veces que ni uno mismo las sabe, y me ha hecho mejorar mucho como jugador y también como persona”.

El sueño de la Selección

En 2018, ganó la Copa del Atlántico con la Selección Sub-19, que estaba dirigida por Luis de la Fuente, actual técnico del combinado nacional y que le ha incluido en la Prelista, lo que le coloca como candidato para estar en la próxima convocatoria: “Es un sueño que persigo desde pequeño. Todo futbolista quiere jugar en la Selección Española y creo que alguna probabilidad tengo. Si estoy en la Prelista es porque alguna oportunidad tengo, aunque sea mínima, y voy a intentar explotarla y aprovecharla al máximo. Tampoco hay que cebarse mucho ni centrarse mucho en ello, porque puede causar incluso ansiedad. Creo que hay que ir día a día, entrenamiento a entrenamiento y partido a partido, que es lo que me ha hecho entrar en esa Prelista y tener alguna opción”.