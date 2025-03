“España ha de impulsar un nuevo modelo de relaciones en Iberoamérica mediante la creación de una unión política, jurídica y económica”

Josu Gómez Barrutia, empresario y activista en la construcción de puentes en el ecosistema emprendedor, innovador y de impacto social, aglutina una trayectoria jalonada de reconocimientos a una labor incesante de más de 20 años en el impulso a la mejora de la sociedad y la generación de oportunidades de progreso.



Doctor Honoris Causa por la Universidad Olmeca de México, Licenciado en Derecho , Diplomado en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo y Postgrado en Emprendimiento e Innovación por las Escuelas de Negocios de la Universidad de Deusto y Comillas, su carrera profesional y académica aglutina una formación excelsa en diversos sectores.

Autor de varios ensayos, el último Distopía con la Editorial Tierra, colabora en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales con más de 400 artículos publicados en los ámbitos de la economía, política, el desarrollo profesional o el liderazgo. Considerado uno de los líderes económicos del futuro por el Instituto Choiseul de Francia, es premio innovación por la Escuela de Negocios de Roma y Embajador Mundial de Economía Circular por la Fundación Advanced Leadership, siendo premiado y reconocido por su labor incesante en el ecosistema startup y emprendedor por la AMCES Asociación Mundial de Mentoring empresarial.

Ha ocupado diversas responsabilidades entre ellas miembro seleccionado por el programa The Project Climatic del premio nobel de la paz Al Gore o representante del Think Tank nacido en la Escuela de Gobierno de Harvard The Future Society entre otros. CEO de la Red Business Market, Fundador del Ranking Top100 Líderes Innovadores y Presidente de la Asociación Internacional de Startups, redes con presencia en 52 países y un alcance de más de 17.000 miembros.

¿Cuál es hoy la receta del éxito empresarial y profesional? Sin lugar a dudas, esa pregunta es compleja, seguramente existen diferentes definiciones sobre los ingredientes del entrecomillas “éxito”, a mi juicio todo se resume en tres conceptos: Ser, estar y sentir. Es decir, el éxito parte de ser con uno mismo , encontrarse feliz y con pasión cada día por el proyecto vital, personal, empresarial y profesional que le ocupe, eso determina bajo mi punto de vista que la capacidad de resiliencia, de mejora , de esfuerzo o constancia aparezcan en uno mismo cuando uno es. Y eso, requiere de base un análisis y una respuesta a la pregunta de si lo que queremos hacer en nuestra vida es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo está alineado con el propósito para el cual nos sentimos que estamos destinados.

En segundo lugar, estar, uno debe sentirte presente y consciente en cada paso que da en su proyecto empresarial o profesional, en el valor que pone a las personas que le acompañan en los procesos y proyectos , no por menos el éxito no es algo que se logre desde la individualidad sino desde la cooperación y la humildad de los aprendizajes, y eso se determina estando presentes y conscientes de que cada acción que tomemos tiene repercusiones directas en nuestros equipos, clientes, proveedores o aliados.

Y en tercer lugar, y vinculado a eso sentir, estar conectado con las oportunidades que se presentan y tener la empatía además para abordarlas con el significado que ello tiene. Pero, fíjese, el éxito no es la abundancia ni el reconocimiento externo, el éxito para mí hoy es la felicidad de sentirse pleno y en paz conectado lo que somos con el propósito para el cual estamos destinados. Interpretar esas claves es fundamental para transitar en el camino adecuado.

¿Cuál es el ADN que determina ser emprendedor o emprendedora hoy? No se sí es una cuestión de ADN, si tal vez de predisposición a enfrentarse a los retos, a la presión, a la incertidumbre, al riesgo y la capacidad de creer en tus sueños dando con pasión lo mejor de nosotros y nosotras. Para mí, los emprendedores de hoy son los visionarios del presente y del futuro, aquellos que con su conocimiento nos aportan ese progreso y la generación de oportunidades para ser mejores como sociedad. Son aquellos que nos permiten acceder al conocimiento, enfrentarnos al reto del cambio climático o la mejora de la lucha contra las enfermedades o el aumento de la esperanza de vida. Son quienes, crean esa mágica de hacer posible lo imposible, o hacer realidad lo antes no descrito. Son pilares fundamentales de la sociedad no sólo a cuidar, sino a visibilizar y empoderar como referentes. Creo sinceramente que el papel del emprendedor y del empresario empresaria que lo arriesga todo por sus sueños merece la pena, porque no sólo genera riqueza en todos los sentidos, sino porque además nos permite enfrentarnos a los retos que hoy en pleno siglo XXI tenemos por delante.

¿Cuáles son los ejes para potenciar a su juicio ecosistemas innovadores y de impacto? Bajo mi punto de vista, son varios los pilares sobre los que construir un ecosistema innovador y de alto impacto. El primero de ellos , la cooperación y la eliminación de los egos, la suma es fundamental tanto en el ámbito público como privado de cualquier territorio para fijar una hoja de ruta compartida y de esfuerzos colaborativos en la propuesta de valor de lo que se quiere construir, el segundo la visión a medio y largo plazo, no cabe entender la construcción de un ecosistema desde el cortoplacismo, toca tener una estrategia y una constancia en el tiempo. En tercer lugar, la conexión de los agentes educativos, sociales, empresariales e institucionales, debemos conectar e interactuar de manera activa desde todos esos ámbitos para que el impulso desde edades tempranas del emprendimiento y la innovación y la conexión entre los centros educativos y la empresa sean una realidad de dinámica bidireccional en la generación de un modelo de cultura orientado a la construcción de esos territorios innovadores. En cuarto lugar, la creación de un proceso de dinamismo e interconexión de agentes , a través de la generación de agentes activos permanentes en el territorio. Junto a ello, considero que la especialización de los territorios en ámbitos específicos de la innovación y por supuesto la apuesta del capital público y privado por esos ejes de desarrollo configuran algunos de esos elementos.

En plena revolución de la tecnología, la IA y los modelos de crecimiento económico ¿Cuáles son a su juicio los sectores de presente y de futuro sobre los que toca estar pendientes? Sin lugar a dudas, usted lo ha señalado en la propia pregunta, la Inteligencia Artificial es uno de los sectores de crecimiento junto con la robótica, la realidad aumentada, el blockchain o la biotecnología así como los sectores vinculados a la salud. Pero junto a ellos yo creo que cada vez más se pone en valor los sectores de impacto social, ámbitos como el de la sostenibilidad, la mejora del sector primario con el agrotech o la gestión del agua entre otros son sectores en franco crecimiento. Y junto a ellos, el sector aeroespacial y el de la formación creo que viven momentos de impacto. Aunque si considero que debemos estar muy pendientes de otros sectores como el Mindfulness o los vinculados al arte y la economía naranja, máxime cuando en los próximos años, el ser humano cada vez va a buscar más esa parte de conexión con la humanidad y con su estado de salud mental y física.

Usted es fundador del Ranking Top100 Líderes Innovadores que en este mes de Marzo celebra su edición en EEUU bajo el título Hispanic Leaders ¿qué objetivos tiene esta iniciativa? El Ranking Top100 Líderes innovadores nació como un impulso de la Red Business MArket es la identificación de aquellos líderes iberoamericanos que con presencia en todo el mundo hoy contribuyen a la innovación y la mejora de la sociedad, líderes que no estaban conectados entre ellos y que mediante esta iniciativa se vinculan en los procesos de cooperación y alianzas. En definitiva, el Ranking nació con el deseo de acercar a quienes hoy están cambiando el mundo desde el acento en castellano o español. De esta forma, el capítulo de EEUU con la definición Hispanic Leaders, redobla ese esfuerzo, máxime cuando tan necesario es poner en valor a estos perfiles que desde este país y la región iberoamericana están cambiando el mundo.

¿Cuál debería ser el papel a su juicio de España y Europa en el escenario global actual en el que la llegada del presidente Trump a la presidencia de EEUU está rompiendo con el status quo económico y político? La llegada de Trump creo que ha sido un golpe encima de la mesa para que todos los líderes europeos entiendan que el papel de Europa no puede ser el de ser vasallo de los EEUU, que la voz del continente europeo debe y tiene que buscar su espacio económico, político y relacional propio en un mundo en cambio en donde los nuevos liderazgos quieren imponernos un relato versión Yalta 4.0 con China, Rusia y EEUU repartiendo juego. Creo firmemente, que Europa tiene hoy una oportunidad una obligación en generar nuevos modelos de alianzas reales con dos regiones del mundo África y América Latina. Y España, una obligación y una necesidad que no es otra que impulsar un nuevo modelo de relaciones en Iberoamérica trazadas desde la creación de una unión política, jurídica y económica que permita generar una presencia con voz importante en el mundo de Iberoamérica como potencia. Y como por algo se tiene que empezar, porque que no la creación de una Comunidad Iberoamericana de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial con libre movilidad, estancia y reconocimiento jurídico y económico para la ciudadanía iberoamericana en este ámbito.

Los últimos estudio e informes de diferentes instituciones revelan que el continente europeo tiene un problema en la búsqueda e identificación de Persiles profesionales y laborales vinculados tanto a los nuevos sectores emergentes de la economía como a los tradicionales ¿Cree que Europa y España en particular vive hoy una crisis de talento? Así es, tenemos un profundo reto y desafío, sólo en España el pasado año 2024 se quedaron sin cubrir más de 120.000 puestos de trabajo de perfiles tecnológicos, datos que en casi todos los sectores vienen a reflejar la necesidad de talento y mano de obra, así como de perfiles empresariales y de liderazgo que ayuden a impulsar la economía y el propio mantenimiento de la sociedad del bienestar. Y esto, es algo compartido en Europa con cifras incluso peores en cuanto a la demanda de perfiles de talento. La clave aquí es entender porque Europa y España no flexibiliza más aún o acelera los procesos de visados para quienes con talento, capacidad, deseos de superación y compromiso hoy quieren ayudar a España y Europa en su crecimiento. No es entendible que estemos demandando talento y compitiendo por la llegada del mismo con otros territorios del mundo y luego los procesos de llegada se eternicen o se limiten tanto. Es una cuestión de prioridades, y el talento es fundamental para el progreso de los territorios. Y todo ello, unido al cambio de mentalidad necesaria del tejido empresarial que debe entender que la presencialidad física tampoco es necesaria hoy en pleno siglo XXI para contar con talento capacitado sobre todo en sectores tecnológicos.

---------------------------- Autor: JMG - Foto: Curro Moreno