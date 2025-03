Milán Fashion Week: tendencias de ‘street style’

Las últimas tendencias vistas en la Semana de la Moda de Milán ya están aquí. Aunque los flecos metálicos de Fendi y la “sprezzatura” italiana de Gucci han sido los protagonistas de la semana, los estilismos de los asistentes han despertado la misma expectación. Los 'looks' han ido de lo excéntrico a lo discreto: los sombreros pirata con plumas han aportado un toque teatral, el tejido vaquero se ha renovado, el rojo cereza se ha convertido en el nuevo color de moda de 2025 y mucho más.

Zalando resume las siete tendencias que definieron el street style durante la semana de la moda:

CHERRY RED

Ya sea con un traje de chaqueta y pantalón inspirado en los años 70, como Jenna Ortega, o con un ”total look” en rojo cereza inspirado en el prêt-à-porter SS24 de Rick Owens, este color de moda está poniendo el «rojo» en la alfombra roja. Y la Semana de la Moda de Milán no ha sido una excepción. Los expertos en street style lucieron looks monocromáticos con tacones a juego y las prendas de punto rojas y brillantes se combinaron con vaqueros oscuros. O, como demostraron los expertos, el color de moda se puede suavizar optando por accesorios combinados con básicos neutros.



SPRING STRIPES

Las rayas, que ofrecen una versatilidad infinita y un impacto instantáneo, fueron el estampado de la semana. Piensa en las clásicas horizontales y verticales, de gruesas a finas. Esta temporada, este estampado atemporal está cobrando protagonismo con colores más vivos y contrastados, y con rayas de color caramelo.

Un vestido midi a rayas con líneas gruesas y colores contrastados puede combinarse con una cazadora vaquera corta, zapatillas deportivas, calcetines altos y un bolso bandolera para completar el look. Otra opción es un vestido camisero de rayas “preppy” combinado con una parka llamativa y unas sandalias de tacón.



DENIM COUTURE

El clásico esmoquin canadiense se ha convertido en una prenda de lujo. Durante la semana, los conjuntos vaqueros, ajustados al cuerpo y combinados con zapatos de tacón de aguja, se han impuesto con fuerza.

Con un aumento de casi el 80% en Zalando, el tejido tradicionalmente más informal se ha transformado en prendas elegantes y a medida, y las expertas en moda han dado al denim un toque chic. La tendencia denim couture también puede adoptarse con un vestido vaquero de cintura ceñida y unos kitten heels de Ancuta Sarca, o un dúo de crop y falda acampanada a juego.



STATEMENT HEADPIECES

Los gorros, los sombreros de plumas estilo pirata, las gorras y los bucket hats están de moda. A lo largo de la semana, tocados de todas las formas y tamaños completaron tanto looks discretamente cool como otros más excéntricos. Tanto si se trata de un tocado de plumas inspirado en Chappell-Roan, que completa un vestido de alta costura vintage digno de una nominación a los Grammy, como de un gorro metálico de Rabanne, que da el toque final a una estética boho, la versatilidad de esta tendencia no tiene límites.



PLAYFUL SKIRTS

Atrevidas y esculturales, las faldas con llamativas siluetas geométricas y estampados únicos acapararon todas las miradas. Haciendo un guiño a la tendencia Playful Proportions vista en las colecciones SS25 y en Trend Forecast 2025 de Zalando, las faldas cortas con motivos florales, las faldas hexagonales con estampados pintados y las faldas globo metálicas de tiro alto convirtieron estas prendas en arte.

Con un aumento del 41% en las búsquedas de faldas metalizadas y del 115% en las de faldas globo en Zalando, las calles reflejan las tendencias de las compras online. Tanto si se combinan con elegantes tops como con cálidos cárdigans, el estilo de esta divertida estética consiste en celebrar el individualismo, la creatividad y un poco de pierna.



ALL TIED UP

Ya sea por encima de los hombros o alrededor de la cintura, los jerséis y chaquetas se anudan por encima de cualquier prenda. Esta tendencia, que se ha visto en las pasarelas durante dos temporadas consecutivas, ofrece una estética relajada pero chic, con un toque de lujo discreto.

Como truco de estilo versátil y fácil de llevar, un jersey puede llevarse sobre camisetas, chaquetas y faldas. Mejor aún: puede ser una prenda con mangas adicionales. Por otra parte, los pañuelos de seda para el cuello, que han experimentado un enorme aumento del 153% en las búsquedas, pueden llevar cualquier look a otro nivel cuando se anudan con elegancia alrededor del cuello. Para completar el look, las expertas en moda se decantan por bailarinas con faldas y vestidos o calcetines altos con zapatos de salón.



KNITED CO-ORD

Cómodos, bonitos y conjuntados, los conjuntos de punto son uno de los eternos favoritos de la Semana de la Moda. Desde los estilos más formales y clásicos de los años 60 hasta los más relajados y holgados, un conjunto a juego garantiza una sofisticación instantánea.

Pero, ¿el dúo ganador de esta semana? Un jersey de punto combinado con una falda de tubo a juego. Esta combinación se impuso una y otra vez, ya que las expertas en moda se pasearon por las calles con variaciones discretas y neutras de este elegante conjunto.



----------------------- Imágenes de Street style by @sarahellentreacher