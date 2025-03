Alejandro Alonso de Baiona y Alma Chamorro de Canido, vencedores del Campeonato Gallego de Optimist celebrado en La Coruña

Alejandro Alonso del Monte Real Club de Yates de Baiona, con una excelente jornada de cierre, en la que logró un tercero y un primer puesto, se hizo con la victoria absoluta el Campeonato Gallego de Optimist que, organizado por el Club Náutico Marina Coruña, que preside el gran regatista oceánico Chuny Bermúdez de Castro, finalizaba en aguas herculinas. La segunda plaza era para otra de las fuertes promesas de la vela gallega: Daniel Iglesias del Club Náutico Deportivo de Riveira, mientras que el bronce absoluto y el galardón a la mejor regatista femenina, era para Alma Chamorro del Club Marítimo de Canido.



El resto del top ten de los más expertos deportistas de esta clase optimist en Galicia, lo completaban componentes de los equipos de los dos grandes náuticos gallegos: el Real Club Náutico de La Coruña y el Real Club Náutico de Vigo, aún cuando el cuarto puesto era para Enzo Ferrón de Riveira. A resaltar que en el grupo amarillo Alejandro Alonso acumulaba cuatro primeros puestos y un tercero… desechando su puntuación en la cuarta manga, en la que había sido descalificado.

Meritoria la actuación de todos los regatistas del grupo Azul, que aglutinó al segundo bloque del ranking, que logró completar cuatro mangas en su mayoría, pese a la dureza del viento en mucod momentos. El herculino Camilo Silva del Equipo de Regatas de Marina Coruña se hizo con la victoria, siendo la plata y mejor chica Gala Blanco del Club Marítimo de Canido y el bronce Alonso Ons Freire del Real Club Náutico de Portosín.

Precioso, y no exento de dureza, de este campeonato autonómico que tuvo por anfitrión a uno de los clubes que mejores instalaciones posee a nivel nacional, y que cuenta en su staff con expertos navegantes y regatistas, que hacen fácil lo que no hubiera sido tanto en otros lugares con menor experiencia.

Trofeo Valmy Atlántica (Grupo Amarillo) (top five final) 1º Alejandro Alonso (MRCY Baiona) 7 puntos, 2º Daniel Iglesias (CND Riveira) 20, 3º Alma Chamorro (CM Canido) 30, 4º Enzo Ferron (CND Riveira) 30, 5º Carmen Bermejo Etcheverría (RCN La Coruña) 32.

Trofeo La Estrella Decoración (Grupo Azul) (top five, final) 1º Camilo Silva (CN Marina Coruña) 4, 2º Gala Blanca (CM Canido) 6, 3º Alonso Ons Freire (RCN Portosín) 14 puntos, 4º Alejandro Ferrín (RCN Portosín) 19, 5º Yarmi Mouzo (RCN La Coruña) 19.