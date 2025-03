La importancia del networking digital en ENEB y su enfoque global

El networking digital se ha convertido en una herramienta clave en el ámbito académico y profesional, facilitando la creación de conexiones estratégicas entre estudiantes, empresas y expertos en distintas industrias. Se trata de un proceso que permite generar oportunidades laborales, acceder a conocimientos actualizados y fortalecer la empleabilidad a través de plataformas virtuales.

Para los estudiantes, el networking digital resulta esencial, ya que muchas vacantes no se publican abiertamente y se cubren mediante referencias y contactos. Establecer relaciones con profesionales del sector permite obtener información privilegiada sobre oportunidades laborales, tendencias del mercado y mejores prácticas.

En este contexto, ENEB (Escuela de Negocios Europea de Barcelona) ha desarrollado un ecosistema global que fomenta el intercambio de conocimientos y la conexión entre alumnos y profesionales de más de 50 países.

Una red global impulsada por los Class Presidents El modelo de networking digital de ENEB se basa en la interacción activa entre estudiantes, profesionales y expertos de diversas disciplinas. Para ello, la institución ha designado a los Class Presidents 2024, un grupo de alumnos con perfiles destacados que actúan como enlaces clave dentro de la comunidad académica y profesional.

Entre los representantes de Europa se encuentran Saqib Achakzai, Senior Manager en Deloitte en Londres con experiencia en auditorías financieras y transformación empresarial, y Richard Overton, Jefe de Ingeniería con más de 29 años de trayectoria en gestión operativa y liderazgo de equipos. En España, Enrique Albarrán, especialista en desarrollo de negocio en Leyton Iberia, y Guillermo Santamaría Ruiz, asesor en comercio exterior, también forman parte de esta iniciativa.

Desde América, el programa cuenta con líderes como Ken Chan, destacado en el sector inmobiliario de Canadá, y Patrick Linton, especialista en ciberseguridad y análisis forense digital. En el ámbito empresarial, destacan figuras como Esteban Arreola, consultor en análisis financiero y eficiencia operativa, y Alejandro Esthomeyer, enfocado en comunicación estratégica y desarrollo de equipos.

A nivel internacional, la red de ENEB se extiende hasta Asia y Oceanía con profesionales como Roner Chichirita, experto en sistemas de información y asesor fiscal en Hamburgo, y Steven Poole, investigador en el sector ferroviario australiano con más de 20 años de experiencia en gestión y seguridad operativa.

Estos perfiles, con trayectorias en sectores clave, no solo facilitan la interacción entre alumnos, sino que fortalecen la conexión con el mundo laboral y las oportunidades de colaboración global.

ENEB y su compromiso con la formación internacional Además de fomentar el networking digital, ENEB ofrece un catálogo formativo compuesto por másteres, MBAs y posgrados diseñados para adaptarse a las necesidades del mercado. Con más de 70 programas disponibles en español, inglés y portugués, la escuela ha consolidado su presencia en más de 50 países, atrayendo a profesionales de diversas industrias.

La sede de la escuela en Barcelona, reconocida como uno de los principales centros de negocios de Europa, refuerza su posicionamiento en el sector educativo. La institución garantiza la calidad académica a través de programas acreditados por la Universidad Isabel I, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que permite a sus alumnos obtener titulaciones con reconocimiento internacional.

Con una metodología 100% online y un campus virtual disponible las 24 horas, ENEB no solo facilita la formación a distancia, sino que potencia la empleabilidad de sus alumnos mediante una red global de contactos y oportunidades profesionales.