La revolución de la calefacción; Decirle adiós a la vieja caldera y dar la bienvenida a las calderas eléctricas inteligentes

Hoy en día, cuando se trata de calefacción, son muchos los factores a considerar: eficiencia, sostenibilidad, consumo energético, tarifas eléctricas, mantenimiento, etc. Si se está pensando en cambiar la vieja caldera, ya sea de gas o gasoil, es hora de tomar una decisión que ofrezca confort, seguridad y sobre todo, un sistema de calefacción más limpio y eficiente.

Las calderas antiguas de gas o gasoil no solo generan emisiones contaminantes, sino que también pueden suponer un riesgo para la seguridad de su hogar. Además, con la nueva normativa que exige una correcta salida de humos para las calderas de gas, es fundamental evitar costosas reformas o adaptaciones de los conductos. Por todo esto, las calderas eléctricas inteligentes se presentan como la alternativa perfecta para aquellos que buscan una opción moderna, segura y ecológica, sin renunciar al confort.

Ventajas de las calderas eléctricas inteligentes Mattira Las calderas eléctricas inteligentes son la opción ideal para quienes buscan una solución de calefacción eficiente y respetuosa con el medioambiente. Compatible con radiadores y sistemas de suelo radiante, las calderas de Elnur Gabarron ofrecen diversas ventajas. Aquí se las detallamos:

Seguridad mejorada: Al no realizar ningún tipo de combustión, las calderas eléctricas eliminan el riesgo de fugas de gas o explosiones, proporcionando un entorno más seguro para nuestro hogar y familia.

Sin necesidad de salida de humos: Instalar una caldera eléctrica es mucho más sencillo y económico, ya que no requiere adaptaciones en los conductos ni la construcción de una salida de humos, lo que reduce costes adicionales en la instalación.

Cero emisiones: Las calderas eléctricas no generan emisiones contaminantes. Al no depender de combustibles fósiles, contribuyen significativamente a la reducción de la huella de carbono y mejoran la calidad del aire.

Sin mantenimientos periódicos: A diferencia de las calderas de gas, las calderas eléctricas no requieren revisiones ni mantenimientos anuales obligatorios.

Eficiencia energética: Equipadas con tecnología de modulación, las calderas eléctricas ajustan su potencia en función de la demanda de calor, lo que significa menor consumo de energía y un mayor ahorro en la factura eléctrica.

Confort superior: Las calderas eléctricas ofrecen una temperatura constante y uniforme en todo el hogar, son silenciosas y proporcionan tanto calefacción como agua caliente sanitaria. Además, cuentan con funciones avanzadas como el "Auto aprendizaje", que optimiza el consumo energético según sus hábitos de uso.

Compatibilidad total: Las calderas eléctricas Mattira son totalmente compatibles con su sistema de radiadores o suelo radiante existente, por lo que no es necesario realizar cambios en la instalación actual.

Control inteligente de la calefacción: Incorporando el crono termostato CTM Wifi, las calderas eléctricas Mattira pueden ser controladas a través de dispositivos móviles, lo que le permite ajustar la temperatura de su hogar de forma remota y programar el encendido y apagado de la caldera según sus necesidades.

Modelos destacados de calderas eléctricas Elnur Gabarron La gama Mattira de Elnur Gabarron incluye modelos de calderas eléctricas para solo calefacción y para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS). Disponibles en versiones mural y de instalación en suelo, estos modelos son compactos, elegantes y perfectos para instalar en cualquier rincón como cocinas, terrazas cerradas, garajes o cuartos sin ventilación sin ningún problema. Además, se preparan para instalaciones monofásicas o trifásicas.

Otra de las grandes ventajas de las calderas eléctricas Mattira es la capacidad de ajustar la potencia de la caldera desde los 2 kW hasta los 18 kW (según el modelo), lo que le permite seleccionar la potencia adecuada para su hogar y necesidades de calefacción.

Para saber cuál es la potencia de caldera que requiere su vivienda, puede utilizar la calculadora de calefacción de Elnur Gabarron en calculadoradecalefaccion.es.

Acerca de Elnur Gabarron

Elnur Gabarron es una empresa líder en el sector de la climatización y la calefacción, con más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la fabricación de productos de alta calidad. Este fabricante español se caracteriza por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la mejora del confort en los hogares de sus clientes, ofreciendo soluciones eficientes y respetuosas con el medioambiente.