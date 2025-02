Casi todo el compromiso en el trabajo depende de un jefe; la revolución de los top human leaders

El 70% compromiso de un trabajador depende de su líder: La revolución de los Top Human Leaders

“Las personas no renuncian a las empresas, renuncian a sus jefes.” Esta frase, que resuena con fuerza en los pasillos corporativos de todo el mundo, es más que un simple dicho popular: es una realidad respaldada por datos. Un estudio de Gallup reveló que el 70% compromiso de un empleado depende directamente de su líder inmediato, lo que subraya el impacto decisivo que tienen las relaciones humanas en la productividad, la retención del talento y la cultura empresarial.

Sin embargo, a pesar de esta verdad innegable, muchas organizaciones siguen sin dotar a sus líderes de las herramientas necesarias para inspirar, motivar y guiar a sus equipos.

Una de las iniciativas más premiadas y populares en este sentido es Top Human Leaders, la gala de liderazgo más grande del mundo en español que busca visibilizar a los nuevos líderes de todas las edades en una experiencia humana única y enriquecedora, y que ya ha comenzado a iniciar a sus primeros ponentes seleccionados.

El desafío del liderazgo consciente Ser líder implica un compromiso constante con el crecimiento personal y el bienestar de los demás, algo que muchas empresas pasan por alto al promover a personas sin la preparación adecuada para gestionar equipos.

Gallup también señala que en muchos casos, los líderes no han recibido formación para dirigir personas o trabajan dentro de estructuras organizacionales tóxicas que sofocan la motivación y perpetúan el agotamiento emocional. El resultado: trabajadores desmotivados, alta rotación de personal y una pérdida incalculable de potencial humano.

Según la iniciativa internacional creadora del evento, Humanos en la Oficina, el 80% las empresas siguen gestionando el talento como un simple proceso operativo, olvidando que cada interacción con sus empleados es una oportunidad para generar vínculos, fortalecer la cultura y potenciar el crecimiento profesional.

Las organizaciones que prosperan son aquellas que ven a sus empleados no solo como recursos, sino como personas con aspiraciones, emociones y un deseo genuino de sentirse valoradas. Transformar la gestión del talento en una experiencia significativa es la clave para construir equipos más comprometidos, creativos y resilientes.

Javier Vidaurreta: Liderar con propósito y valentía Uno de los nombres más esperados en la edición 2025 de Top Human Leaders, que se celebra el 27 de noviembre de 2025 en el gran Teatro Capitol de Madrid es Javier Vidaurreta, Socio Responsable de People en KPMG. Su enfoque audaz ha redefinido la gestión del talento en grandes organizaciones, apostando por estrategias valientes que colocan el bienestar del empleado en el centro de las decisiones empresariales.

Vidaurreta, con experiencia en sectores como la comunicación, la tecnología y el capital riesgo, ha demostrado que el éxito empresarial es directamente proporcional a la felicidad y satisfacción de sus empleados.

Javier Ondarra: La fuerza transformadora de la experiencia Otro ponente imprescindible será Javier Ondarra, con décadas de experiencia ayudando a líderes a conectar con su esencia y la de sus equipos. A través de su trabajo en Is2coach, Ondarra ha guiado a cientos de organizaciones hacia una gestión más humana y empática, enseñando a los líderes a escuchar, a comunicar con autenticidad y a generar confianza.

En su intervención, Ondarra ha prometido crear un impacto nunca visto en las mil personas que van a asistir a esta gran celebración del liderazgo de todas las generaciones.

La revolución de los Top Human Leaders En palabras del director e ideólogo de la gala, el galardonado director de comunicación y speaker Miguel Ángel Pérez Laguna, “El impulso humano y digital tienen que ir a la par. Yo soy un apasionado de la tecnología y las personas, y en cierto modo, no concibo el avance de una cosa sin la otra”.

Empresas y organizaciones como Cámara de Comercio de Madrid, Charmed Multimedia, Business Insider, Capital Radio, Marcas Que Enamoran, Talent Hackers y más empresas se han unido ya al evento ganador del premio mejor evento profesional España y Portugal, en los Iberian Festival Awards.

“Los Top Human Leaders elegidos cada año representan una nueva oportunidad de ver lo que somos capaces de hacer cuando descubrimos nuevos referentes de un modo que jamás habíamos visto antes”, declara también Miguel Ángel, para el cual será ya la novena edición que dirige y presenta.

“En un mundo donde la tecnología no se detiene, la verdadera ventaja competitiva de las empresas no será su infraestructura digital, sino la capacidad de sus líderes para inspirar a las personas a encabezar la revolución digital.”