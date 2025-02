Lynk & Co se convierte en el primer fabricante europeo en lanzar un híbrido enchufable con 200 km de autonomía con el lanzamiento del nuevo modelo 08

El nuevo Lynk & Co 08 redefine lo que significa ser un híbrido enchufable. Con una autonomía totalmente eléctrica de 200 km y carga rápida de CC, ofrece un nivel de versatilidad nunca visto. Los conductores pueden disfrutar de una libertad, sostenibilidad e innovación inigualables Lynk & Co añade un nuevo vehículo a su portfolio con el lanzamiento en Europa del Lynk & Co 08, un SUV híbrido enchufable que marca el inicio de una nueva era de movilidad sostenible. El 08, que ya es un éxito en China, llega como el primer modelo del sector en Europa que ofrece una autonomía totalmente eléctrica de 200 km (WLTP), redefiniendo lo que significa conducir libremente. Con una versatilidad inigualable y unas prestaciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente, el 08 permite a los conductores abrazar una vida sin las restricciones convencionales.

El 08 cambia las reglas del juego, ya que ofrece la mayor autonomía totalmente eléctrica de su segmento, minimizando la necesidad de recargas frecuentes y reduciendo la huella de carbono. Con una autonomía total superior a 1.100 km y una carga rápida de corriente continua (CC) que lleva la batería del 10% al 80% en solo 33 minutos, está diseñado para quienes valoran la libertad, la comodidad y el rendimiento. Perfecto para los desplazamientos diarios o los viajes más largos por carretera, el 08 ofrece una experiencia de conducción silenciosa y sin emisiones, garantizando que las familias y las personas con conciencia ecológica puedan disfrutar de una movilidad sostenible sin limitaciones.

Con el 08, Lynk & Co entra en el competitivo segmento D de los SUV, ampliando aún más su cartera y consolidando su posición como actor clave en el cambiante panorama automovilístico. Este movimiento refuerza la oferta de la marca y abre nuevas oportunidades de crecimiento, posicionando a Lynk & Co para atraer a una base de clientes más amplia e impulsar la continua expansión del negocio en toda Europa.

Aprovechando este impulso, Lynk & Co está acelerando su estrategia de expansión europea en múltiples frentes. En 2025, la marca continuará su despliegue en retailers seleccionados de Lynk & Co en toda Europa, mejorando su accesibilidad y presencia en mercados clave. El 08 es el tercer modelo que se ofrecerá a los clientes en Europa, ampliando aún más la cartera de productos de la marca. Además, Lynk & Co entrará en nuevos mercados europeos en 2025, reforzando su compromiso de hacer más accesibles las soluciones de movilidad sostenible. Al apostar por nuevos canales de venta y ampliar su oferta, Lynk & Co está sentando las bases para un mayor éxito y conexión con los clientes en los próximos años.

"El lanzamiento del nuevo Lynk & Co 08 es un hito revolucionario para nuestra marca", ha declarado Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co International. "Este nuevo vehículo es un SUV potente, refinado y eficiente que ofrece una experiencia de conducción excepcional. Con su autonomía eléctrica ampliada, el 08 tiende un puente hacia la movilidad totalmente eléctrica. Este lanzamiento marca un emocionante paso adelante a medida que ampliamos nuestra oferta y nuestros canales de venta, llevando una movilidad sostenible e innovadora a más personas en toda Europa".

El Lynk & Co 08 estará disponible en dos niveles de equipamiento, Core y More, y llegará a Europa en junio de 2025. Los consumidores podrán adquirirlo a través de los distribuidores de Lynk & Co, directamente en la página web o en los Clubes locales, con precios a partir de 52.995 euros para la versión Core y de 56.995 euros para More.

A partir del 26 de febrero de 2025, los consumidores interesados podrán inscribirse para recibir las últimas actualizaciones. Para ser uno de los primeros en experimentar el 08 y programar una prueba de conducción, solo tiene que registrarse en la página web de Lynk & Co.