«Rito de iniciación», la impactante obra sobre mafias de Diego Uribe

La mafia como tema literario ha generado siempre mucha fascinación. Quizás, cuando pensamos en este tipo de argumento, nos viene más a la mente la gran pantalla, a causa de obras como El padrino, que se encuentra en estos momentos entre las películas de culto que, muchas listas, dicen que tienes que ver al menos una vez en la vida.



La mafia gusta, aunque seguramente no sería tan agradable encontrarse con ella frente a frente. Pero a resguardo de un libro, tras sus páginas, podemos dejarnos llevar por ese mundo de crimen organizado, con sus rituales, su secretismo y su atmósfera exótica que, por alguna razón, la mente, en su atalaya, es incapaz de culpar. Pues es solo literatura.

Así, llego a uno de los libros de mafias que más me han gustado en estos últimos años: Rito de iniciación de Diego Uribe. Diego es un escritor almeriense, residente en EEUU, que ha lanzado al mercado una obra breve, al estilo de Crónica de una muerte anunciada, en donde se adentra en los bajos fondos de Tokio para hablarnos de un grupo criminal que no nos gustaría encontrarnos. Sobre todo, de sus ritos de iniciación.

Ya confiesa el autor que todo lo que se narra ha sido documentado previamente, pero a mí me gustaría centrarme más en la capacidad creativa del mismo. En primer lugar, su inicio es impactante, pues el protagonista ya te hace el gran spoiler de la obra: está muerto. Este, también, está lleno de contrastes, de manera que a pesar de la cantidad de atrocidades que comete, quizás la peor, sin duda, la última, puedes llegar a empatizar con él a la par que sientes mucho rechazo. Una obra que pretende entender las raíces del deseo de Akito, el personaje al cual me estoy refiriendo, mientras se va abocando al fracaso y a un desenlace fatal.

El libro va camino de las 100 valoraciones en Amazon y ha sido aclamado por la crítica internacional. Creo que es una novela que bien podría cruzar las fronteras de España y llegar a los lectores de varios países.

Próximamente, el autor estará de gira por nuestro país, primero por la zona de Almería, en donde participará en la Feria del Libro de la ciudad y también está en su deseo estar en la Feria del Libro de Madrid. En sus redes sociales irá anunciando fechas.