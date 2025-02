La enfermedad cardiovascular, una complicación a tener en cuenta en pacientes con osteoporosis

La coexistencia de enfermedades cardiovasculares (CV) y factores de riesgo CV en pacientes con osteoporosis (OP), ha llevado a expertos en Reumatología a realizar el Estudio VASOS (Estudio Ecológico para Valorar el Riesgo Cardiovascular en Pacientes con Osteoporosis), en el que se pone de manifiesto que hasta un 65% de los pacientes con OP presentan algún factor de riesgo CV y que hasta un 11% pueden llegar a presentar una cardiopatía isquémica.

En este sentido, el estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista “Reumatología Clínica”, de la Sociedad Española de Reumatología – Colegio Mexicano de Reumatología y ha contado con la colaboración de Grünenthal, revela que un 11% de los pacientes con osteoporosis que acuden a una consulta de Reumatología, padece insuficiencia cardiaca y otro 11% cardiopatía isquémica, siendo estas las enfermedades CV más prevalentes, seguidas de la enfermedad cerebrovascular (9%). El documento ha contado con la participación de más de sesenta reumatólogos que respondieron preguntas relacionadas con su experiencia en relación a sus últimos pacientes atendidos con osteoporosis.

Dr. Enrique Casado Burgos, jefe de sección del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Parc Taulí en Sabadell, y autor principal del estudio



En cuanto a los factores de riesgo CV que presentan este tipo de pacientes, se encuentran el sedentarismo (39%), la dislipemia (39%), la hipertensión arterial -HTA- (37%) y la obesidad o sobrepeso (29%)1. Por ello, una de las conclusiones del estudio es que al tratarse de factores de riesgo modificables “se debería, no únicamente identificarlos, sino también tratarlos, ya sea con medidas farmacológicas o no farmacológicas”, subraya el Dr. Enrique Casado Burgos, jefe de sección del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Parc Taulí en Sabadell, y autor principal del estudio.

El estudio VASOS refleja también que los reumatólogos tienen en cuenta los factores de riesgo cardiovascular en el momento de escoger un tratamiento para la osteoporosis, “ya que procuran evitar la terapia hormonal para la menopausia, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERM por sus siglas en inglés) o fármacos en los que aún no se ha aclarado su potencial riesgo cardiovascular”, afirma el reumatólogo, quien considera que este estudio es “el primer paso” para seguir investigando.

Factores de riesgo comunes en ambas patologías

El hecho de detectar en las consultas de Reumatología un número importante de pacientes con osteoporosis que presentan algún factor de riesgo CV, puede justificarse porque algunos factores como la edad avanzada (la mayoría son mujeres mayores de 65 años), la diabetes o el tabaco son factores de riesgo comunes a ambas patologías. Asimismo, algunas enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial (HTA) y la dislipemia tienen una alta prevalencia en la sociedad y son más frecuentes en pacientes de edad avanzada, más propensos a su vez a desarrollar osteoporosis. En cuanto a las comorbilidades más comunes en los pacientes con osteoporosis atendidos en consultas de Reumatología, el estudio destaca las enfermedades reumáticas inflamatorias o autoinmunes, así como las endocrinopatías.

Por último, el Dr. Enrique Casado incide en que, tal y como afirman el 98% de los reumatólogos participantes en el estudio, “es necesaria más formación en relación al riesgo CV en pacientes con osteoporosis”, y concluye que es necesario resolver algunas cuestiones como si los reumatólogos que atienden a estos pacientes tienen que realizar algún tipo de cribado sobre el riesgo CV.