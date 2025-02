Estoy en un proceso de reproducción asistida, ¿cómo lo gestiono?

El hecho de tener hijos o no tenerlos es algo completamente opcional para las parejas o para la propia mujer en caso de hacerlo en solitario. La sociedad, a veces, según el entorno, nos impone en mayor o menor medida los hitos que debemos haber conseguido cuando alcanzamos determinadas etapas. Algunas personas actuarán acorde a lo estipulado y a lo que se espera de ellas pero en cambio, otras lucharán por vivir su vida sin dar explicaciones o sin tener las pretensiones de la gran mayoría.

Y aquí entra en juego la decisión de ser o no ser madre cuando la mujer alcanza determinada edad. Cuando alguien es joven puede no tener tales pensamientos o verlos tan lejanos que no es necesario preocuparse de nada pero a medida que esa misma mujer va cumpliendo años, puede surgir la necesidad de querer tener un hijo. Hasta ese momento, esa misma mujer no se habrá planteado si lo podrá o no tener ya que dará por sentado que podrá hacerlo sin ningún inconveniente médico debido a que, aún, es completamente fértil.

El problema surge cuando, realmente, las cosas no salen como esperábamos. Cuando tras tiempo intentando ser madre es necesario acudir a un centro de reproducción asistida y pasar por determinadas tratamientos, los cuales algunos, son más fuertes que otros y en donde la fortaleza mental debe estar presente en todo momento porque se tratará de una lucha constante con la propia mente debido a la impaciencia y a la necesidad, unido a la cantidad de pruebas que irán sucediéndose.

Las emociones serán bastante ambivalentes cuando los tratamientos se repiten en el tiempo sin tener resultados. Al principio la esperanza estará siempre presente puesto que la ilusión y la facilidad con la que parece presentarse el tema, servirá de pilar ya que es concebir un hijo de forma totalmente controlada y en donde los fallos o problemas serán solventados y todo funcionará gracias a los medicamentos. Pero en caso de no conseguir el objetivo una y otra vez, aparecerán las dudas, los miedos, la incertidumbre… e incluso el mismo rechazo hacia nuestro entorno más cercano que cuenta con hijos.

No se trata de un camino corto, sino de toda una decisión pensada cuando alguien que tiene ciertos problemas para tener hijos, acude a dichos centros porque es reconocer que no es como el resto, es aceptar que las cosas podrán salir bien o no y es entender que cada mujer es diferente. Podrá aparecer la culpabilidad por no haberlo, quizá, intentado antes. Podrán surgir, los arrepentimientos por haberlo dejado para tan tarde. Pero no es culpa de nadie, a veces, determinadas enfermedades o condiciones médicas condicionarán de forma totalmente directa la búsqueda de un embarazo.

Los tratamientos hormonales suponen un cambio en la mentalidad y en el cuerpo de la mujer. Los pinchazos diarios previos, las ecografías cuando todo está en marcha… suponen un desgaste tanto para la mujer como para su pareja, cosa que puede acabar influyendo en la calidad de la relación. Porque esto unas veces, es cosa de dos y otras sólo de ella cuando se habla de mujeres solteras que deciden embarcarse en este camino sin contar con nadie. Para ninguna de éstas será fácil. Aquellas que tengan pareja no lo tendrán más fácil porque puede pasar que debido a los intentos fallidos y el cansancio y agotamiento en el tiempo, puedan querer seguir en el proceso mientras que su pareja no y se produzca un antes y un después en las opciones disponibles que se plantean. Aquellas que estén solas no hará falta que cuenten con nadie porque si no lo consiguen sólo será decisión suya el abandonar o seguir.

De una forma u otra, compararse no es una opción porque existirán mujeres que lo hayan conseguido fácilmente, otras que, por ahora, no consigan resultados y otras, que directamente habrán abandonado. Cada mujer tendrá su camino y podrá ser más o menos largo pero cuando alguien acude a estos centros es con un único objetivo, que es el de lograr su máxima ilusión y tendrá que ser el entorno el que se muestre comprensivo y ayude o evite a que durante el tiempo de la espera y de los diferentes tratamientos, su vida no se convierta en una obsesión porque hay que saber cuáles son los límites y no centrarse tan sólo en el tema de tener hijos, si al final debido a diferentes circunstancias, no se lograra. Y es que la vida es una mezcla de esferas que se compatibilizan unas con otras con el fin de conseguir un equilibrio entre todas ellas.