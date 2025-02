Pixeldreams; Líder en realidad aumentada y virtual para la transformación digital

Pixeldreams, empresa líder en Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y animación 3D con sede en Barcelona, se consolida como un referente en la industria tecnológica con soluciones innovadoras que redefinen la interacción digital en múltiples sectores.

Experiencias inmersivas al servicio de la transformación digital A la vanguardia de la innovación tecnológica, Pixeldreams se especializa en el desarrollo de realidad virtual, realidad aumentada y modelado 3D. Su enfoque disruptivo ha permitido la implementación de soluciones en sectores clave como educación, sanidad, industria, publicidad y eventos, optimizando la forma en que los usuarios interactúan con entornos digitales.

Tecnología de última generación para un impacto multisectorial "Nuestra misión es redefinir la percepción de la realidad digital mediante tecnologías inmersivas que no solo impacten las industrias tradicionales, sino que impulsen nuevas oportunidades en el ecosistema tecnológico", afirma el equipo directivo de Pixeldreams.

La empresa ha desarrollado soluciones de Realidad Aumentada, proporcionando experiencias altamente precisas y adaptativas. En el ámbito de la Realidad Virtual, sus desarrollos destacan por la integración de motores gráficos de última generación y físicas avanzadas que maximizan la sensación de presencia e interactividad.

SEA Starlight: Experiencia náutica de realidad virtual SEA Starlight es una iniciativa educativa impulsada por diez escuelas náuticas españolas y financiada por la Unión Europea, que busca fomentar la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas marinos mediante el uso de tecnologías innovadoras. Desarrollado por Pixel Dreams, este proyecto ofrece una experiencia formativa única a través de la realidad virtual, combinando navegación astronómica y tecnología inmersiva. Los participantes pueden embarcarse virtualmente en la Nao Victoria junto a Juan Sebastián Elcano, experimentando de primera mano cómo los antiguos navegantes cruzaban los océanos sin instrumentos tecnológicos modernos.

La recreación de entornos históricos permite a los usuarios interactuar con instrumentos como sextantes y astrolabios, orientándose mediante constelaciones y comprendiendo los desafíos que enfrentaban estos marinos. Esta metodología inmersiva facilita la comprensión de conceptos astronómicos complejos y promueve un aprendizaje práctico, mejorando la retención del conocimiento.

Biennal de Venecia: Personajes 3D con realidad aumentada En colaboración con el reconocido escultor italiano Lorenzo Quinn, Pixel Dreams participó en la exposición "Souls of Venice" durante la Bienal de Venecia de 2024. El proyecto consistió en la creación de 15 figuras escultóricas que representan a personalidades ilustres de Venecia, como Marco Polo, el compositor Vivaldi y el pintor Tiziano. Estas esculturas, ubicadas en el Museo Ca' Rezzonico y el Palacio Ducal, cobran vida mediante la realidad aumentada y el uso de la fotogrametría. Los visitantes, al descargar una aplicación y escanear el marcador sobre cada escultura, pueden interactuar con personajes 3D a escala real, vestidos con atuendos de la época, y escuchar una narración del propio personaje, guionizada por Quinn, disponible en inglés y español.

Esta integración de tecnología y arte no solo enriquece la experiencia del espectador, sino que también subraya la fragilidad de Venecia frente a desafíos contemporáneos como el cambio climático y el turismo masivo. Para enfatizar este mensaje, Pixel Dreams representó la inundación virtual del Palacio Ca' Rezzonico mediante avanzadas técnicas de animación 3D y efectos especiales, permitiendo a los usuarios observar al personaje 3D de Marco Polo sobre una góndola virtual en un palacio completamente inundado.

Un equipo multidisciplinario con visión de futuro La empresa de realidad aumentada se ha posicionado como pionera en la adopción de tendencias emergentes, como la computación espacial y el metaverso, explorando aplicaciones que combinan la RA y la RV con ecosistemas digitales de nueva generación. Su apuesta por la innovación ha llevado a Pixeldreams a colaborar con grandes corporaciones y startups, impulsando la digitalización en sectores estratégicos.

Con una trayectoria sólida y un equipo de expertos en diseño, programación y simulación, Pixeldreams se reafirma como un actor clave en la evolución de la tecnología inmersiva, marcando el camino hacia un futuro digital sin límites.