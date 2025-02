Ocho comunidades autónomas empiezan 2025 superando el precio máximo histórico del alquiler

En enero de 2025, ocho comunidades autónomas han empezado el año superando el precio máximo histórico del alquiler y en ocho más el precio máximo ya se superó en algún momento de 2024. Esto quiere decir que en 16 comunidades autónomas ya se han superado los precios máximos alcanzados en los años de la burbuja inmobiliaria. Tan sólo la comunidad de Aragón es la única que no ha alcanzado el precio máximo de junio de 2008 y en estos momentos se encuentra un -2,7% por debajo del máximo de la burbuja inmobiliaria, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.



En el caso de la media de España también alcanza el precio máximo en enero de 2025 con un precio medio de 13,55 €/m2 al mes y presenta una subida interanual del 15% a cierre de enero.

“El mercado del alquiler sigue marcando máximos históricos, con precios récord en la mayoría de las comunidades autónomas y en prácticamente todas las capitales de provincia. En algunas zonas de España, el precio de las rentas supera en un 30%, 40% e incluso 60% los niveles alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007 y la tendencia continúa al alza. Este fuerte encarecimiento responde a un desajuste cada vez más profundo entre oferta y demanda. La necesidad de vivienda en alquiler ha repuntado con tal intensidad que el mercado no logra absorberla a tiempo, mientras que la disponibilidad de stock en renta ha disminuido drásticamente en los últimos años. Esta combinación agrava aún más la presión sobre los precios, generando un escenario en el que el acceso al alquiler es cada vez más complicado”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Así, en enero en 2025 son ocho las comunidades que alcanzan el precio máximo: Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunitat Valenciana, Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha. Además, ocho comunidades más han alcanzado máximos en algún momento de 2024. Se trata de Castilla y León, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia, Extremadura y Baleares, que han alcanzado máximos entre diciembre y mayo de 2024.

En el caso de Aragón, única comunidad que no ha alcanzado máximos se prevé que en los próximos meses pueda también superar el precio máximo de junio de 2008 ya que tan solo se encuentra un -2,7% por debajo del precio máximo y en estos momentos el precio del alquiler se está incrementando a un ritmo de un 13% interanual.

25 capitales de provincias llegan a máximos en 2025

En el caso de las capitales de provincia 25 de ellas alcanzan máximos en el precio del alquiler en enero de 2025, otras 22 lo han hecho en 2024, otra lo hizo en 2023 y una última en 2022. Así, las 49 capitales de provincia estudiadas por Fotocasa han alcanzado ya el precio máximo de la vivienda en alquiler respecto a los años de la burbuja inmobiliaria.