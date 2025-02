La firma de colchones dormitorum vuelve a sorprender con la última campaña protagonizada por Bárbara Rey

Una vez más, la creatividad de dormitorum vuelve a ser tendencia en redes sociales con su particular estilo de humor y sátira. La firma ha vuelto a sorprender con una campaña que no deja indiferente a nadie y que ha convertido a Bárbara Rey en su nueva protagonista.

Las redes sociales aplauden la nueva campaña esta firma de colchones La nueva campaña de colchones dormitorum ha provocado en los últimos días un aluvión de comentarios en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios han destacado la creatividad y el ingenio del anuncio.

"Jajaja es que no se puede hilar más fino... es como dar un guantazo con un guante de seda, pero relleno de cemento, esperando ver las reacciones :-)", comentó un usuario, resaltando el impacto de la publicidad.

"Esto es pura fantasía, juega con el humor, la sátira, la cultura popular... 'Lo tiene todo, papi'", escribió otro en LinkedIn, refiriéndose a la originalidad de la campaña.

Incluso hay quienes ya ven en dormitorum un referente publicitario: "¿Serán las campañas dormitorum como las de Coca-Cola en Navidad, donde muchas personas esperamos a ver si la última supera a las anteriores?", planteó un usuario en redes.

El humor como sello de identidad en las campañas de dormitorum La elección de prescriptores siempre ha sido clave en el éxito de sus campañas de colchones, logrando captar la atención de los espectadores con referencias a la cultura popular y un tono humorístico que no pasa desapercibido.

La firma ha conseguido generar conversación en redes sociales de la mano de colaboraciones que han sorprendido a todo el mundo, como las protagonizadas anteriormente por Lorenzo Lamas o Pablo Chiapella, o como en esta última ocasión, Bárbara Rey.

Si hay algo que caracteriza a la compañía líder en el mundo del colchón, es su capacidad para mezclar humor y sátira en cada una de sus campañas publicitarias para llamar la atención.

Todos estos colaboradores coinciden en destacar el buen ambiente de rodaje, asegurando que han pasado un rato agradable y disfrutado de la experiencia.

En esta ocasión, Bárbara se ha sumado al elenco de protagonistas ilustres, asegurando haberse sentido "como en casa", destacando el compañerismo del equipo de dormitorum.

La campaña coincide con un periodo de rebajas en colchones dormitorum El lanzamiento de la campaña se produce en plena temporada de rebajas en colchones dormitorum, con descuentos vigentes hasta el 31 de marzo o hasta fin de existencias. La gran acogida que ha tenido la publicidad refuerza la posibilidad de un aumento en la demanda sobre todo en la gama de colchones Colossus, que han sido los protagonistas de esta campaña.

Aunque estos modelos representan los buques insignia de dormitorum, la marca cuenta con una amplia gama de colchones diseñados para adaptarse a las diferentes necesidades de los consumidores, todos fabricados en España y asegurando altos estándares de calidad y confort.

Los interesados pueden consultar las ofertas en la web de dormitorum y aprovechar esta oportunidad para renovar su descanso con precios especiales. Ahora, más que nunca, es el momento perfecto para disfrutar de un descanso real.