LÍNEAS COINCIDENTES; UNA TRAVESÍA ENTRE HISTORIA Y DESTINO

CÍRCULO ROJO.- En el universo literario de José Mendoza, el pasado y el presente no son líneas paralelas, sino senderos que se entrecruzan de manera inevitable. Su nueva obra, “Líneas Coincidentes”, publicada por Editorial Círculo Rojo, es una narración apasionante que nos traslada a dos momentos históricos clave: la Guerra Civil española y un Camino de Santiago en pleno Año Jacobeo. A través de la travesía de sus protagonistas, Mendoza sella una novela que es tanto un viaje físico como un recorrido por la memoria y la identidad.

La obra, fruto de dos años de dedicación, nos introduce en la historia de dos personajes que, sin saberlo, comparten medias verdades secretas. Sus caminos se cruzan en la peregrinación hacia Compostela, en un relato en el que el destino parece estar escrito de antemano. Con una prosa evocadora y un ritmo absorbente, el autor sumerge al lector en una experiencia que trasciende la simple ficción.

José Mendoza, con más de cuatro décadas dedicadas a la escritura, ha demostrado su maestría narrativa en varias ocasiones, habiendo optado a premios literarios y cosechado opiniones entusiastas por parte de sus lectores. En esta ocasión, su pluma se adentra en una temática que le apasiona: los acontecimientos de la Guerra Civil y la trascendencia del Camino de Santiago como vía de autoconocimiento y redención.

"Siempre me ha fascinado conocer y exponer las historias de personajes peculiares. Al escribir, muchas veces me encuentro en su piel, lo que me permite vivir diferentes vidas y explorar múltiples maneras de actuar", confiesa el autor. Esta empatía con sus creaciones es, precisamente, lo que dota a la novela de una fuerza especial, permitiendo que el lector se sienta parte de la historia.

Para aquellos que deseen adentrarse en los episodios más oscuros de la Guerra Civil y descubrir los misterios que esconde el Camino de Santiago, “Líneas Coincidentes” se presenta como una obra imprescindible. Disponible ya en librerías y a través de Editorial Círculo Rojo, esta novela promete dejar una huella profunda en sus lectores y seguir generando opiniones en el panorama literario actual.

SINOPSIS

Pepe decidió realizar el Camino de Santiago después de que su padre leyera una noticia de unos jóvenes que lo habían concluido, aunque transcurrieron treinta y cuatro años para comenzarlo. Al dirigirse hacia la taquilla de trenes de Bayonne, conoce a Nino, un aficionado a la escritura, quien pretendía tomarse un tiempo de errante para que la musa apareciera y escribir una nueva novela. Determinó comprar un billete de ida a Saint Jean Pie-de-Port y acompañarlo. Nos encontramos con dos personajes que, durante el Camino Francés, en el Año Santo Jacobeo de 1999, narran una gran cantidad de secretos del pasado, con todas sus medias verdades.

Las Líneas coincidentes del destino descubrirán que, cuándo y en dónde menos te esperas, a las personas singulares les une algo en común.

AUTOR

JOSÉ MENDOZA (Linares, 1958) es un escritor que nunca tuvo la intención de vivir de sus obras literarias. Durante más de cuarenta años, ha sido el único lector de sus escritos. En el último Camino de Santiago que le condujo a Compostela, pensó y meditó exponer las diversas historias de aquellos personajes tan peculiares, quienes no dudaron en relatarle su contenido. Al disfrutar con su primera lectura de Líneas coincidentes, el autor reflexionó que ha llegado el momento de compartir y publicar tanto esta novela como otras almacenadas.