Nevenka: dos versiones, una historia

Soy Nevenka es un documental impactante que narra la historia de Nevenka Fernández, la primera mujer en España que logró una condena por acoso sexual contra un político en ejercicio. A través de testimonios, imágenes de archivo y una narración honesta, el documental expone la lucha de Nevenka contra el machismo estructural y el abuso de poder en un contexto político que, a principios de los 2000, no estaba preparado para escuchar a las víctimas.

Iciar Bollaín (Foto de Emilio Fraile - Europa Press)

La producción destaca por su tono sobrio y respetuoso, sin caer en el sensacionalismo. La historia de Nevenka no solo visibiliza su valentía al enfrentarse a un sistema que la revictimizó, sino que también sirve como un reflejo de los avances y desafíos en la lucha contra la violencia de género en la actualidad.

Perspectiva social

Las denuncias por acoso sexual están a la orden del día y esta película retrata la versión del personaje de la concejala Nevenka Fernandez. Es una película corta a modo de documental incluyendo fragmentos de programas e informativos que se hicieron eco de la denuncia en el año 2002. Caras conocidas como la de Ana Rosa Quintana, juzgando la formación y profesionalidad de la denunciante.

“La dignidad la mujer, su profesionalidad se puso en entredicho. Nadie juzgaba a un alcalde con poder, nadie dudaba de él”.

La película retrata el calvario que vivió ella desde el prisma del escarnio público, del rechazo de tu propio entorno incluso cuando ven que estás teniendo un ataque de pánico. Prevalece no provocar un escándalo, prevalece el puesto en el ayuntamiento y los favores que se deben unos a otros ¿Cuántos familiares tiene usted trabajando? Le preguntan a una de las testigos que apoyaba a Nevenka pero testifica en su contra, tocándose un collar de perlas. No hace falta que responda.

Visión personal

Lo bueno es que la sociedad ha cambiado, las mujeres son más valientes, se atreven a hablar. Lo malo es que la sociedad no ha cambiado tanto, seguimos juzgando. Hay mucha hipocresía.

No soy feminista pero entiendo la película y entiendo la posición de ambos. Me identifico con el personaje femenino porque es lo que la directora Iciar Bollain quiere conseguir, que se revele su verdadera personalidad a través de esta delicada historia, que llores con ella. Pero como en todo, hay dos versiones. Conocemos una versión narrada desde una perspectiva.

Seamos honestos

Nevenka se la jugó, y perdió. Aunque ganara el juicio y su acosador fue condenado, ella tuvo que exiliarse en Reino Unido durante veinte años.

Porque comete un error justo al comienzo de esta historia, mantiene una relación con el alcalde, y eso la condena incluso antes del juicio. Es “Vox populi”; ¿cómo vas a denunciar a un acosador cuando te has acostado con el antes?”.

Sacude a la opinión pública, a los medios, que la juzgan por no haber echado el freno, por haber formado parte de un romance , al principio , ella lo justifica por miedo , no sabía lo que hacía, como afrontar mis sentimientos.

“Tú has sido una hija de puta conmigo, yo lo seré contigo“.

Ahora Hermoso y Rubiales, suma y sigue…

Las mujeres ahora son más listas, más retorcidas y competitivas entre ellas mismas. Esto no es feminismo. Es supremacía feminista. No quieren igualdad, quieren superioridad.

Ahora se juzga un “piquito” en los mismos términos que aquel acoso escondido. Pero ahora hay vídeos, no hay versiones, hay una realidad. Aunque la posición de poder la ocupa el mismo personaje; ha pedido disculpas por su acto irresponsable e irrespetuoso dentro del rango institucional.

Peor me pareció el gesto de tocarse las pelotas delante de la Reina y las niñas que el “pico” en cuestión. La Fiscalía pedía dos años y medio de prisión. Hermoso se basaba en el “no consentimiento” y en la presión que recibió del entorno para aflojar tensiones, un comunicado y si consintió el beso.

El video está ahí, no celebraba un campeonato entre risas del campeonato, se reía del beso con sus compañeras en el marco del campeonato. Tiene bien estudiado el guion. Pero su carrera se ha ido al garete, una campeona de fútbol femenina que no será recordada por ello. No la han convocado a las listas de la selección en los recientes partidos. Ella sube un video diciendo “esto pasa por vender tu alma al diablo”. Poco después borra el video y el mensaje. Ha cambiado el discurso.

Las comparaciones son odiosas pero ahí están. Dos carreras truncadas con una diferencia de veinte años. Nevenka y Hermoso, Hermoso y Nevenka.

Conclusión

Deberíamos reflexionar si vamos por el buen camino. Como dijo Risto un día “la intención es buena, la ejecución un desastre”, no vamos todos a una, y por eso está fallando el sistema, con cuatro “maestras “que lo quieren cambiar todo y dominar. Depende de nosotros.