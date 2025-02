Según Northgate Renting Flexible, estos son los 6 consejos clave para una conducción segura y eficiente

Northgate recopila una serie de recomendaciones para que conductores particulares y profesionales estén preparados antes de ponerse en carretera Practicar un estilo de conducción segura y eficiente es prioritario cuando un conductor se pone al volante de su vehículo. Seguir una serie de pautas como conducir con una velocidad constante, sin frenazos ni acelerones, además de disminuir el consumo de combustible y reducir las emisiones de CO2, incide en la propia seguridad del conductor, de los peatones y demás conductores.

Northgate Renting Flexible, empresa líder y especialista en el renting flexible de vehículos profesionales y particulares, ha recopilado una serie de recomendaciones a tener en cuenta antes de salir a la carretera y poner en práctica una conducción segura y eficiente durante el trayecto.

Revisar el vehículo antes de salir. Se recomienda a todos los conductores que regularmente hagan una revisión de los elementos del vehículo que sufren desgaste, para asegurar su buen funcionamiento: verificarlos niveles de líquidos, el aceite, refrigerante, lavaparabrisas y frenos, los neumáticos, sistemas de alumbrado, filtros, pastillas, discos de frenado o la calefacción. Para mantener una conducción prudente y eficiente se tienen que extremar las precauciones y evitar conductas como los frenazos bruscos, aceleraciones repentinas. Para ello es importante preservar la distancia de seguridad con el coche que precede y poder tener margen de reacción. Por otro lado, realizar los cambios de marcha rápidos y circular en marchas largas ayuda también a consumir menos combustible. Minimizar el uso de la calefacción, intentando no activarla nada más arrancar el coche. Dejar que el motor caliente el vehículo de forma natural contribuye a reducir el consumo de combustible. Confort en el interior del vehículo: relacionado con lo anterior, no es recomendable que la temperatura en el interior del vehículo supere los 21 grados. Con mayor temperatura los cristales se empañarán y puede provocar somnolencia al volante. Otro aspecto que influye en el confort en la conducción es la ropa, que tiene que ser cómoda y que no impida el buen funcionamiento del cinturón de seguridad. Usar siempre el cinturón de seguridad. Puede parecer un consejo obvio, pero hay que insistir en que este pequeño gesto salva vidas. Antes de arrancar el vehículo, hay que abrocharse el cinturón. Evitar sobrecargas. Es más eficiente conducir sin peso adicional que exige mayor esfuerzo al motor y el vehículo va a consumir más combustible. Con un sobrepeso, las consecuencias para el vehículo se transforman en menor estabilidad y menos equilibrio. Esta serie de recomendaciones son útiles para los conductores particulares, que pueden poner en práctica en sus desplazamientos diarios o antes de largos trayectos. Y también para para aquellos profesionales que pasan largas horas al volante y deben poner máxima atención en la carretera. Seguir estas pautas contribuye a llevar a cabo una conducción responsable, incrementando la seguridad vial en nuestras carreteras. Y ayudan a reducir el consumo de combustible, proporcionando un ahorro directo a los usuarios.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de ZIGUP, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales, así como el pionero y especialista en renting flexible, tanto para empresas como autónomos y particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de 1.400 profesionales, una flota de más de 65.000 vehículos, más de 11.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado para la movilidad profesional de pymes y empresas, al ajustarse a las necesidades de su actividad, y ofrece la solución a usuarios particulares que optan para su movilidad por el pago por uso. Para más información, se puede visitar www.northgate.es