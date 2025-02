Repara tu Deuda Abogados cancela 23.819 € en Ávila (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad

El matrimonio exonerado no fue capaz de hacer frente a las tarjetas de créditos y a los préstamos solicitados previamente El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Ávila (Castilla y León) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un matrimonio que ha quedado liberado de una deuda de 23.819 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir del año 2019 cuando su situación económica comenzó a empeorar y tuvo que hacer uso de tarjetas de crédito y préstamos para poder cubrir sus propias necesidades. Todos estos recursos económicos fueron destinados a liquidar los costes de su furgoneta, hacer frente al pago de las facturas de la vivienda y a la compra de alimentos. Durante el 2020, al no poder salir a trabajar, solicitaron un nuevo préstamo. El sobreendeudamiento fue tal que no hubo más opción que acogerse a este mecanismo para reactivarse sin angustias financieras”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Inicialmente existía mucho desconocimiento acerca de esta herramienta. No obstante, el hecho de haber difundido cada uno de los casos que se han producido durante todo este tiempo ha supuesto que ahora nos encontremos con una herramienta ya consolidada.

Una de las claves para triunfar en un procedimiento de este tipo para cancelar las deudas es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. La realidad es que el liderazgo de Repara tu Deuda Abogados y el haber sido pionero le ha llevado a superar ya la cantidad de 310 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne es desde hace años la imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados. Su apoyo ayuda a llegar al mayor número de personas en toda España. “Nuestros casos -explican los abogados – se pueden conocer también gracias a que muchos exonerados deciden contar su propia historia para que nadie se quede sin saber que existe una salida legal a todos sus problemas. Esto, junto con el hecho de que alguien tan conocido como Bertín Osborne haya prestado su imagen, supone un verdadero soporte para la difusión de esta legislación”.

El despacho está especializado también en derecho bancario. Por este motivo, ofrece analizar los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.